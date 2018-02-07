Гороскоп на 7 февраля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому придется просить прощения, а кто сможет выполнить задуманное.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам стоит немного умерить свой пыл в работе и больше сил приложить к возрождению прошлых связей: позвоните давнему другу или возобновите общение с родственником, с которым долгое время не общались.

ТЕЛЕЦ

Тельцам придется сегодня отвечать за все недавние поступки и оправдываться за все сказанное в последнее время. Вечер лучше провести в семейном кругу.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам неожиданно предложат новое место работы, которое сулит вам большой успех. Не стоит сразу отказываться, это хорошая перспектива.

РАК

Ракам сегодня придется выслушать немало неприятных заявлений в свой адрес, однако не стоит затевать конфликт. Если вы действительно кого-то обидели, лучше попросить прощения.

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ЛЕВ

Львам нужно внимательнее отнестись к своему здоровью, так как вы давно собираетесь к врачу, но каждый раз находите отговорку.

ДЕВА

Девам сегодня крупно повезет. Успех придет к вам как на работе, так и в личной жизни.

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ВЕСЫ

У Весов ровный ничем не примечательный день. Не забудьте посвятить время здоровому образу жизни.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды сулят повышение на работе и удачу в любовных отношениях.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцы захотят сегодня достичь невероятных высот. Звезды сегодня сопутствуют всем вашим начинаниям и обязательно помогут в задуманном.

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит ворошить прошлое. Вечер лучше посвятить семье или любимому хобби.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня стоит присмотреться к коллегам, ведь кто-то давно поглядывает на вас с явным интересом. Вечер лучше посвятить спорту.

РЫБЫ

У Рыб прекрасный день для шопинга. А вот для занятий спортом не самый лучший день: возможны травмы.

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