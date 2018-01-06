Гороскоп на 6 января 2017: как провести этот день

Астрологи поведали, кому нужно срочно обратиться к врачу, а кто сможет воплотить мечту любимого человека.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам стоит посвятить день быту: отремонтировать то, что давно собирались, убрать жилище и позаботиться о комфорте, как своем, так и близких.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня стоит порадовать и даже побаловать детей. Вторую половину дня лучше провести на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит сегодня посвятить время себе и заняться своим здоровьем: лучше пройти профилактический осмотр, чем потом жалеть.

РАК

Ракам стоит дать понять начальству, что выходные существуют не для работы, а для отдыха. На удивление, к вас прислушаются.

ЛЕВ

Львам нужно все внимание направить на свои личные отношения. Порадуйте, удивите свою вторую половинку. Увидите, исполнять желания близкого человека не так уж и сложно.

ДЕВА

Девы стоит посвятить свободное время уходу за собой и общению с друзьями, которые из-за вашего трудоголизма забыли, как вы выглядите.

ВЕСЫ

У Весов сегодня появится отличная возможность отдохнуть. Не планируйте серьезных решений на вечер.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды сулят романтическое приключение, которое сможет поднять вам настроение надолго.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы захотят сегодня командовать и показывать свое превосходство, но это не лучший день для хвастовства.

КОЗЕРОГ

Козерогам нужно выйти из кухни и порадовать себя обновками. Не забудьте про подарки для близких.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит перестать переедать и задуматься о спортивной активности. Начните с прогулки.

РЫБЫ

Рыбам стоит помечтать: отичное время для планов на будущее.

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