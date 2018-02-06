Гороскоп на 6 февраля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому предстоит визит к врачу, а кто сможет улучшить финансовое положение.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам стоит активнее поработать над позитивными качествами своего характера. А вот для покупок сегодня не лучший день.

ТЕЛЕЦ

Тельцам придется сегодня много работать и даже выполнять чужую работу. Не стоит давать коллегам садиться вам на шею, но и конфликт из-за этой ситуации затевать тоже не лучшая идея.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит позаботиться сегодня о близких и побольше времени уделить детям.

РАК

Ракам придется серьезно заняться своим здоровьем. Лучше не затягивать с визитом к врачу.

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ЛЕВ

Львам предстоит активный день и прекрасный романтический вечер. Не стоит сегодня поднимать серьезных тем и кардинально менять свою жизнь.

ДЕВА

Девам придется сегодня разбирать чей-то конфликт и даже выступать в роли судьи. Вечер подарит вам приятный сюрприз и хорошее настроение.

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ВЕСЫ

Весам стоит задуматься о своем положении в обществе. Сегодня лучше не злоупотреблять алкоголем.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды сулят успех в финансовых операциях. Также у вас появится возможность дополнительного заработка.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит умерить свои аппетиты и начать экономить. Вечер лучше провести активно, можно заняться спортом на свежем воздухе или провести время за активными играми с детьми.

КОЗЕРОГ

Козерогам предстоит много трудиться, но вечер вас приятно порадует. Вам удастся расслабиться и весело провести время о второй половинкой.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям придется отстаивать свое мнение, но без конфликтов, споров и ссор. Не стоит сегодня садиться за руль.

РЫБЫ

Рыбам пора подумать о самообразовании и повышении своей квалификации.

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