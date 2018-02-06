Гороскоп на 6 февраля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому предстоит визит к врачу, а кто сможет улучшить финансовое положение.
Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.
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ОВЕН
Овнам стоит активнее поработать над позитивными качествами своего характера. А вот для покупок сегодня не лучший день.
ТЕЛЕЦ
Тельцам придется сегодня много работать и даже выполнять чужую работу. Не стоит давать коллегам садиться вам на шею, но и конфликт из-за этой ситуации затевать тоже не лучшая идея.
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БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит позаботиться сегодня о близких и побольше времени уделить детям.
РАК
Ракам придется серьезно заняться своим здоровьем. Лучше не затягивать с визитом к врачу.
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ЛЕВ
Львам предстоит активный день и прекрасный романтический вечер. Не стоит сегодня поднимать серьезных тем и кардинально менять свою жизнь.
ДЕВА
Девам придется сегодня разбирать чей-то конфликт и даже выступать в роли судьи. Вечер подарит вам приятный сюрприз и хорошее настроение.
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ВЕСЫ
Весам стоит задуматься о своем положении в обществе. Сегодня лучше не злоупотреблять алкоголем.
СКОРПИОН
Скорпионам звезды сулят успех в финансовых операциях. Также у вас появится возможность дополнительного заработка.
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СТРЕЛЕЦ
Стрельцам стоит умерить свои аппетиты и начать экономить. Вечер лучше провести активно, можно заняться спортом на свежем воздухе или провести время за активными играми с детьми.
КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит много трудиться, но вечер вас приятно порадует. Вам удастся расслабиться и весело провести время о второй половинкой.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям придется отстаивать свое мнение, но без конфликтов, споров и ссор. Не стоит сегодня садиться за руль.
РЫБЫ
Рыбам пора подумать о самообразовании и повышении своей квалификации.
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