Гороскоп на 5 февраля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит внимательнее относиться к услышанному, а кто сможет спланировать отпуск.
Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.
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ОВЕН
Овнам стоит проявить себя на работе более активно. За вами давно следят и быть может вас хотят повысить.
ТЕЛЕЦ
Тельцам придется решать сложные задачи и выручать кого-то из коллег. Вечер лучше провести дома за любимым занятием.
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БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не стоит сегодня повышать голос и вступать в конфликты. Хороший день для спорта и диеты.
РАК
Ракам придется сегодня с большим вниманием отнестись к услышанной информации. Очень важно сегодня совершить какое-то благородное дело, связанное с благотворительностью.
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ЛЕВ
Львам придется сегодня много работать, что может слегка подпортить вам настроение. Спланируйте вечер в кругу семьи, и тогда вам не придется грустить в одиночестве.
ДЕВА
Девам стоит внимательнее отнестись к критике и сделать выводы. Вечер прекрасно подойдет для спорта или массажа.
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ВЕСЫ
Весам стоит задуматься о своем будущем и найти в нем место для близкого человека, который уже отчаялся ждать вашего одобрения.
СКОРПИОН
Скорпионам предстоит приятное занятие - планирование отпуска. Обратите ваше внимание на тропические страны.
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СТРЕЛЕЦ
Стрельцам сегодня противопоказано спорить и ругаться. Помните, что позитив притягивает позитив. Выяснения отношений лучше оставить на потом.
КОЗЕРОГ
Козерогам не стоит много времени тратить на ненужные занятия. А вот для операций с финансами благоприятный период.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям не стоит сегодня перетруждаться, так как вы можете стать жертвой переутомления. Лучше посвятите время себе и своему здоровью.
РЫБЫ
У Рыб прекрасный день для покупок в интернете и планирования бюджета. Избегайте сегодня людных мест. Возможна кража.
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