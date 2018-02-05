Гороскоп на 5 февраля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит внимательнее относиться к услышанному, а кто сможет спланировать отпуск.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам стоит проявить себя на работе более активно. За вами давно следят и быть может вас хотят повысить.

ТЕЛЕЦ

Тельцам придется решать сложные задачи и выручать кого-то из коллег. Вечер лучше провести дома за любимым занятием.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не стоит сегодня повышать голос и вступать в конфликты. Хороший день для спорта и диеты.

РАК

Ракам придется сегодня с большим вниманием отнестись к услышанной информации. Очень важно сегодня совершить какое-то благородное дело, связанное с благотворительностью.

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ЛЕВ

Львам придется сегодня много работать, что может слегка подпортить вам настроение. Спланируйте вечер в кругу семьи, и тогда вам не придется грустить в одиночестве.

ДЕВА

Девам стоит внимательнее отнестись к критике и сделать выводы. Вечер прекрасно подойдет для спорта или массажа.

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ВЕСЫ

Весам стоит задуматься о своем будущем и найти в нем место для близкого человека, который уже отчаялся ждать вашего одобрения.

СКОРПИОН

Скорпионам предстоит приятное занятие - планирование отпуска. Обратите ваше внимание на тропические страны.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня противопоказано спорить и ругаться. Помните, что позитив притягивает позитив. Выяснения отношений лучше оставить на потом.

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит много времени тратить на ненужные занятия. А вот для операций с финансами благоприятный период.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня перетруждаться, так как вы можете стать жертвой переутомления. Лучше посвятите время себе и своему здоровью.

РЫБЫ

У Рыб прекрасный день для покупок в интернете и планирования бюджета. Избегайте сегодня людных мест. Возможна кража.

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