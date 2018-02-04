Гороскоп на 4 февраля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит посвятить время детям, а кому придется срочно решать важные вопросы.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам предстоит активный отдых, так как ваши близкие уже давно хотели порадовать вас совместной прогулкой.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит посвятить время учебе, освоению нового хобби. Такое занятие принесет вам много позитива.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам придется внепланово выйти на работу или заняться решением важных проблем. Зато в будущем вы получите отгул и даже сможете устроить себе мини-отпуск.

РАК

Ракам стоит больше внимания уделять детям. Сходите с ними в зоопарк или посетите музей. Позитивные эмоции придадут вам сил на всю рабочую неделю.

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ЛЕВ

Львам стоит смотреть на мир более позитивно. Не исключено, что сегодня вы получите долгожданное признание или важное для вас предложение.

ДЕВА

Девам предстоит активный день, в котором найдется место как для работы, так и для отдыха.

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ВЕСЫ

У Весов появится возможность познакомиться с очень важным человеком, который благотворно повлияет на ваше будущее. Сегодня лучше исключить алкоголь.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды сулят любовное приключение и прибавление финансов. Не лучший день для шопинга.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам придется погрузиться в домашнюю рутину, но под вечер у вас появится возможность провести время весело и с пользой.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит внимательнее отнестись к составлению бюджета и к планированию крупных трат. Сегодня хороший день для покупок.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды сулят насыщенный день. Вы сможете сделать все, что задумали и даже посвятить время себе.

РЫБЫ

Рыбам не стоит сегодня совершать финансовых операций и планировать поездки на ближайшее время.

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