Гороскоп на 31 января 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит сходить в гости, а кому категорически противопоказан алкоголь.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам сегодня предстоит непростой день, но благодаря уравновешенности у вас все получится. Вечер лучше провести в семейном кругу.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня захочется поскорее закончить все дела и сходить в гости. Отличная идея!

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не стоит сегодня совершать важных операций, связанных с деньгами. Зато для шопинга день благоприятный.

РАК

Ракам пора проявить инициативу и заявить о своих амбициях на работе. Начальство оценит вас.

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ЛЕВ

Львам сегодня категорически не стоит садиться за руль. Звезды рекомендуют вам побольше ходить пешком и проводить время на свежем воздухе.

ДЕВА

Девам сегодня дадут много советов, но лишь вы сами сможете решить проблему, без всякой помощи.

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ВЕСЫ

Весам сегодня звезды сулят успех в любовных делах. Однако не стоит флиртовать с малознакомыми людьми.

СКОРПИОН

Не самый удачный день для Скорпионов. Иногда лучше держать свои мысли при себе.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам придется выслушать сегодня много критики. Но вечер подарит вам много позитивных эмоций.

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит сегодня работать сверх нормы. Могут пострадать лишь ваши нервы и здоровье, а ваш подвиг останется незамеченным.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит серьезнее отнестись к предложению по работе, которое вам сегодня сделают. Займитесь спортом во второй половине дня.

РЫБЫ

Рыбам не стоит сегодня врать. Очень нежелательно сегодня употреблять алкоголь.

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