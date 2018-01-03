Гороскоп на 3 января 2017: как провести этот день

Астрологи поведали, кому сегодня предстоит разочарование, а кого похвалят.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Главный совет дня для Овнов - не хотите разочароваться - не очаровывайтесь! Не стоит переживать из-за того, что вам изменить не подвластно.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит задуматься о стратегии, о плане своей дальнейшей жизни. Успех не сможет вас найти, если вы не будете его добиваться.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня не стоит ссориться и ввязываться в ссоры и конфликты.

РАК

У Раков позитивный день с прекрасным романтическим вечером.

ЛЕВ

Львам нужно внимательнее отнестись к просьбам друзей. Внимательнее на дорогах.

ДЕВА

Девы сегодня завоюют авторитет в коллективе и даже получат неожиданную похвалу от начальства.

ВЕСЫ

У Весов сегодня обычный день, вот только звезды не советуют одалживать деньги малознакомым лицам.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит посвятить несколько часов себе и уходом за собой. Комплименты так и посыпятся на вас.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы разгневают вторую половинку, но благодаря своему обаянию вы сможете решить личные проблемы.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня обязательно повезет, главное - внимательно относиться к знакам судьбы.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня стоит отказаться от длительных поездок. Возможны проблемы на работе.

РЫБЫ

Рыбам стоит озаботиться вопросом покупки или аренды недвижимости. Благоприятный период для решения проблем такого типа.

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