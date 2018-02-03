Гороскоп на 3 февраля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кто сможет хорошо повеселиться, а кого ждут выяснения отношений.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам стоит посвятить день детям или семье, которая уже давно просит вас провести время с ними.

ТЕЛЕЦ

Тельцам предстоят хлопоты по дому. Вечер лучше посвятить себе и своему здоровью.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам звезды сулят удачные приобретения, как большие так и маленькие. Удачный день для смены имиджа.

РАК

Сегодняшний день заставит Раков задуматься о своем будущем. Также вам предоставиться шанс порадовать свою вторую половинку.

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ЛЕВ

Львам готовят сюрпризы и приятные подарки. Главное в этот день не растрачивать себя на ненужные эмоции, а посвятить все свое время родным и близким.

ДЕВА

Девам придется сегодня выяснять отношения и даже ссориться, но вечер все расставит на свои места.

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ВЕСЫ

Весам сегодня предстоит хорошо повеселиться. Не бойтесь впасть в детство, эта возможность подарит вам лишь позитивные эмоции.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит подумать о своем душевном состоянии. А вот вечер отлично подойдет для того, чтобы порадовать свое тело - займитесь спортом, сходите на массаж или посетите спа.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит сегодня встретиться с друзьями, которые уже и забыли, как вы выглядите. Отличный день для уборки или мелкого ремонта.

КОЗЕРОГ

Козерогам предстоит выполнить обещанное. Не важно, касается это бизнеса или просьб второй половинки, главное - вернуть веру в себя и в силу своего слова.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит с осторожностью отнестись к шопингу. так как возможна покупка бракованного или ненужного товара.

РЫБЫ

Рыбам сегодня стоит заняться здоровьем: посетить врача, обговорить физические нагрузки. Вечер лучше провести на воздухе.

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