Гороскоп на 29 декабря 2017: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести 29 декабря: кому сегодня стоит задуматься о духовном, а кто сможет решить финансовые проблемы.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

У Овнов сегодня на работе все будет спокойно и размеренно. Но, лучше отказаться от поездок на авто.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня не стоит давать денег в долг. Откажитесь от занятий спортом, а лучше уделите внимание семье.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды сулят Близнецам захватывающую встречу, которая повлияет на их судьбу.

РАК

Ракам не стоит сегодня заниматься шопингом. Лучше продумайте празднование новогодних праздников.

ЛЕВ

Львам сегодня стоит посвятить время своему духовному развитию: откажитесь от веселых вечеринок в пользу книги или похода в музей.

ДЕВА

Девы наконец-то смогут расслабиться, ведь не за горами долгожданные выходные. Не стоит сегодня много времени проводить за готовкой.

ВЕСЫ

Весам под конец дня предстоит принять важное решение. Руководствуйтесь головой, а не сердцем.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды сулят финансовый успех и значительную прибыль. Однако не стоит этим фактом хвастаться.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня смогут порадовать начальство и приготовить себе серьезное повышение на следующий год.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит подумать о выходных и планах на новогодние праздники.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня спорить со старшими по возрасту и по должности людьми. Возможен конфликт, который вам не забудут.

РЫБЫ

Рыбам пора подумать об отдыхе и наконец-то порадовать родных своим вниманием.

Читайте все новости по теме "Гороскоп 2017" на Обозревателе.