Гороскоп на 26 марта 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести понедельник, 26 марта.

Кого-то ждут сюрпризы на любовном фронте, некоторым же звезды предсказывают повышение по работе. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака в этот день.

Гороскоп СТБ

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ОВЕН

Не бойтесь использовать обаяние для того, чтобы решить некоторые деловые вопросы. Вы можете получить хороший шанс проявить себя незаменимым работником, не упустите его. Сообразительность, быстрая реакция и доля креатива помогут вам подняться в глазах руководителей.

ТЕЛЕЦ

Оглянитесь вокруг - возможно, все самое интересное в жизни проходит мимо вас. Не стоит зацикливаться на привычных вещах - сделайте что-то сумасшедшее, несвойственное вам. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время лишь на скучные занятия.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вас нагружают непосильным количеством задач, дайте понять, что неплохо было бы получить за них хорошее вознаграждение. Не бойтесь выдвигать свои требования, ведь нет ничего хорошего в том, чтобы вашим добродушием постоянно пользовались в корыстных целях.

РАК

Возможно долгожданное потепление в отношениях с второй половинкой. Проявите оригинальность и откровенно заявите о своих чувствах. Звезды сулят удачу в амурных делах тем, кто совершит действительно смелый поступок.

ЛЕВ

Тяжелый период жизни непременно скоро закончится. Перестаньте ставить к себе нереальные требования, тогда за вашим примером последуют и окружающие. Обращайте больше внимания на здоровье - пора перестать постоянно тратить нервы на ерунду.

ДЕВА

Самое время заняться реализацией своих творческих желаний. Возьмите холст и краски, прогуляйтесь с фотоаппаратом или же сделайте наброски к будущему рассказу. Ваши работы обязательно положат начало чему-то большому и важному.

ВЕСЫ

Вас ждут неожиданные сюрпризы. Однако, они не придут из ниоткуда - чудеса поджидают вас каждый день, просто вы разучились их замечать. Взгляните на мир под другим градусом и будете впечатлены количеством приятных мелочей, которые вас окружают.

СКОРПИОН

Несмотря на загруженность на работе, находите время для близких. Возможно, они держат на вас обиду из-за малого количества совместно проведенного времени, однако вы имеете все шансы это исправить.

СТРЕЛЕЦ

Отложите в сторону свое упрямство. Далеко не все споры изначально имеют какой-то смысл, а вот хорошие отношения с окружающими вы можете изрядно подпортить. Старайтесь проникаться пониманием и меньше тратить времени на негативные умовыводы.

КОЗЕРОГ

Не забывайте, что все невозможное - возможно. Титанические усилия и трудолюбие дадут свои плоды. Даже если все вокруг считают вашу затею абсурдной, вы сможете утереть им нос и доказать, что способны на многое.

ВОДОЛЕЙ

Вас засосет рутина, из которой очень сложно выбраться. Почаще отвлекайтесь на непринужденные занятия, не бойтесь пробовать новое. Пожертвуйте на вечер домашним уютом и развейтесь походом в кино или же встречей с давними друзьями.

РЫБЫ

Возможно, вам кажется, что весь коллектив настроен против вас, однако, скорее всего, это лишь плод вашего бурного воображения. Вместо того, чтобы страдать по этому поводу, попробуйте прямо разобраться в сложившейся ситуации.