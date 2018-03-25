Гороскоп на 25 марта 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести воскресенье, 25 марта.

Кого-то ждет неожиданная удача, некоторым же звезды предсказывают коварные повороты судьбы. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака в этот день.

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ОВЕН

Овнам в это воскресенье предстоит весьма активный день, кажется, за прошедшую неделю у вас накопилось множество неразрешенных вопросов, которыми и стоит заняться, засучив рукава. Не поддавайтесь на желание проваляться выходной в постели и подумайте, как утешить тех, кто вам дорог, однако с недавнего времени держит на вас обиду.

ТЕЛЕЦ

В это воскресенье стоит отказать в просьбе одалживать кому-либо деньги. Наверняка вы почувствуете себя неуютно, однако если угрызения совести пересилят вас, приятного в итоге всей этой истории будет значительно меньше.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит в последний выходной этой недели прислушаться к мнениям посторонних, хотя прозвучат они весьма убедительно. Взвесьте еще раз волнующий вас вопрос и вы непременно найдете ключ к его решению самостоятельно.

РАК

Раки в этот день могут рассчитывать на удачу. Смело беритесь за работу, учебу и даже самые важные задачи на повестке дня. При этом не теряйте бдительности. Не факт, что на вашем легком пути не найдется того, что захочет выбить вас из колеи.

ЛЕВ

Возможно, вы все еще чувствуете обиду, огорчение. Пожалуй, вам даже кажется, что разочаровавший вас человек совершенно не испытывает угрызений совести. Не торопитесь с выводами, присмотритесь к нему внимательнее и вы увидите, что причинить вам боль - меньшее, что хотелось бы ему в этой жизни.

ДЕВА

Девам стоит отказаться от соблазнов и посвятить этот день себе и своему духовному развитию. Подойти к этому вопросу можно по-разному. Подобрать самый верный к этому путь вам поможет внутренний голос, к которому стоит иногда прислушиваться.

ВЕСЫ

Критика то и дело будет сегодня сыпаться на вас. Как бы вы ни старались проявить себя на все сто, ваши противники и недоброжелатели найдут место, куда бы вас кольнуть побольнее. Примите удары достойно, лишь терпение поможет вам нанести ответный удар уже довольно скоро.

СКОРПИОН

Это воскресенье - идеальный день для воплощения в жизнь ваших идей и грандиозных замыслов. Особый успех ждет скорпионов в том случае, если ваши планы относятся к сфере финансов. Выше нос, сегодня не будет лишним пуститься даже в авантюру.

СТРЕЛЕЦ

Вопросы, касающиеся недвижимости, уже довольно давно занимают ваши мысли. Сегодня вам может показаться, что этот день едва ли не самый благоприятный для активных действий, однако не стоит открываться перед первым убедительно говорящим незнакомцем и доверять ему ваши планы.

КОЗЕРОГ

Сегодня козерогам стоит уделить время здоровью. Возможно, даже отменить некоторые планы, которые могут помешать вам обратиться к врачу или начать лечение.

ВОДОЛЕЙ

Уже в первой половине дня вам может показаться, что сегодня именно на вас обрушились все беды мира. Однако, отбившись от сложностей, вы довольно быстро убедитесь, что день не так уж и плох. Главное - терпение.

РЫБЫ

Уже не первую неделю вы ищите в себе ответы, которые могли бы решить ряд действительно важных вопросов. Попробуйте сегодня прислушаться не только ко внутреннему голосу, порой незнакомцы кажутся совершенно неубедительными, но довольно часто в их словах есть доля истины.

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