Гороскоп на 25 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести среду, 25 апреля.

Среда этой недели окажется весьма непредсказуемой для всех знаков зодиака. Именно поэтому не лишним будет воспользоваться собственной интуицией и учесть подсказки звезд. "Обозреватель" предлагает более подробно узнать, что ждет представителей разных знаков уже сегодня.

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ОВЕН

Говорят, среда - маленькая пятница. Возможно, это и так, однако не для овнов. Представителям этого знака рано задумываться о выходных, найдите в себе силы закончить начатые на этой неделе дела. В работе проявите креатив и творческий подход. Так вы не только выполните необходимые задачи, но и получите полезный опыт и удовольствие от проделанной работы.

ТЕЛЕЦ

Рвением поработать отличатся сегодня и тельцы. Что правда, количество возложенных на ваши плечи задач уже к обеду может заметно утомить вас. Именно поэтому стоит взяться за первоначальные дела и приложить к ним максимум внимания. Спешка лишь усугубит ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ

Весьма неприятный диалог может ждать в эту среду близнецов на работе. Начальство не в духе, да и ваши дела не на высоте. Столкнувшись сегодня с претензиями, не перечьте. Куда более благоразумно будет прислушаться и исправить ситуацию. Увы, правда сегодня на стороне обвинителя, однако у вас на руках все козыри для того, чтобы дела мгновенно пошли вверх.

РАК

Наверняка раки обратили внимание на легкий старт рабочей недели, вот уже который день вы отлично справляетесь с задачами, ваши успехи не остаются без внимания начальства. Однако не стоит этим хвастать перед коллегами, как известно, удача и счастье любят тишину. Сегодня ваши противники особенно агрессивны. Не давайте им повода насолить вам.

ЛЕВ

Если даже день окажется не из легких, отбросьте желание лезть на рожон. Поберегите силы. Эмоциональные вспышки и попытки доказать свою правоту лишь приведут к нервному истощению, а ваши доводы все равно пронесутся мимо ушей собеседников. Придумайте, как провести свободное время второй половины дня, чтобы максимально отвлечься и вложите свои силы в интересные для вас занятия.

ДЕВА

Гороскоп на сегодня взывает дев к сдержанности и рациональному мышлению. Иными словами, не рубите с плеча. Все дело в том, что в середине этой рабочей недели вы будете поддаваться влиянию окружающих, которым не место в ваших делах. Найдите время поразмыслить и разложить все по полочкам.

ВЕСЫ

Теплая весенняя погода несет весам соответствующее настроение. Самое время поправить здоровье и заняться тем, что принесет вам удовольствие и возможность отдыхать морально. Наверняка вы давно вынашиваете идеи интересных хобби, не так ли?

СКОРПИОН

Когда в последний раз вы крутили колесо фортуны? Считаете, что риск и авантюры это не о вас? А вот и нет, среда этой недели открывает перед скорпионами большие возможности, что правда, с одним очень важным нюансом: прислушивайтесь сегодня только к своему внутреннему голосу, какими бы убедительными ни были доводы посторонних.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам не стоит в этот день иметь дело с конкурентами, противниками и неприятными вам личностями. Малейшая искра может привести к пожару, спор сиюминутно станет крупным скандалом с далеко не лучшими для вас последствиями.

КОЗЕРОГ

Порой инициатива действительно бывает наказуемой. Увы, это как раз о козерогах в эту среду. Несмотря на поток свежих идей и желание проявить себя, стоит придержать коней. Излишняя эмоциональность может стать причиной множества ошибок. Повремените с этим, обдумайте ваши идеи как следует.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня у водолеев есть все предпосылки для успеха. Удачными будут поездки и переговоры, деловые встречи, а также дела в области финансов. При этом действовать сегодня и стоит лишь при наличии твердой уверенности в успехе. В противном случае вы рискуете здорово оплошать.

РЫБЫ

Среда этой недели сулит рыбам финансовый успех, что может проявиться в дополнительных бонусах и повышении ежемесячной зарплаты. Полученную сегодня надбавку можете смело потратить в свое удовольствие, вы этого заслужили.