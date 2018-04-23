Гороскоп на 24 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести вторник, 24 апреля.

Этот день будет довольно непредсказуемым практически для всех знаков. Если воспользоваться собственной интуицией и реагировать на все подсказки Вселенной - Вы сможете добиться существенных результатов. Если же идти наперекор судьбе - готовьтесь к худшему. "Обозреватель" предлагает более подробно узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Овнам стоит прекратить суетиться - излишняя спешка ни к чему хорошему Вас не приведет. Гороскоп на сегодня обещает для Овнов сложный, но продуктивный день. Если представители знака не будут распыляться на лишние хлопоты и заботы - вторник пробежит незаметно. Возможно, Вас ожидает не совсем приятный разговор с вышестоящим руководством, но здесь принципиально необходимо успокоиться и взвесить каждый свой шаг. Не рубите с плеча - Вам это ни к чему.

ТЕЛЕЦ

Тельцам гороскоп на вторник обещает приятную встречу со старым другом или подругой. Вы сможете сполна насладиться общением, а также выяснить для себя какую-то важную информацию. Обратите внимание на общение с любимыми - они нуждаются во внимании. Проявите творческую сторону характера и придумайте, чем можно порадовать вторую половинку.

БЛИЗНЕЦЫ

В последнее время Близнецы проявляют излишнюю требовательность к своему окружению. При чем, как правило, представители знака делают это, не имея никаких на то оснований. Сегодняшний гороскоп для Близнецов советует забыть о своей гордыне и прекратить давить на близких - в противном случае конфликтов не избежать. Также могут возникнуть ситуации, когда Близнецы не смогут самостоятельно справиться с поставленными ответственными задачами. Если это случилось - не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. Гордыня сейчас ни к чему.

РАК

Сегодня Ракам будет на протяжение всего дня казаться, что им все по плечу. И, к слову, гороскоп на сегодня это полностью подтверждает. Удача действительно приблизилась вплотную к Ракам: настроение будет боевым и новый запас сил Вам обеспечен. Не потеряйте свой шанс - если сумеете воспользоваться своими преимуществами - получите достойное вознаграждение. Так что, действуйте и не вздумайте медлить!

ЛЕВ

Львам гороскоп на вторник советует навести порядок: и в доме, и в голове. Как только вы избавитесь от всего лишнего в жизни - сразу же почувствуете приятное облегчение и прилив новых сил. Возможно, в последнее время Львам кажется, что они оказались в тупике, но это не так. Вам стоит научиться говорить о том, что тревожит, конкретным людям. Именно тем, чье поведение Вас порой раздражает или обижает. Поверьте, Вы будете услышаны. Вечером Вас ждет приятное общение с друзьями, которые здорово поднимут настроение.

ДЕВА

Гороскоп на вторник для Дев советует им немного перевести дыхание и "притормозить". Не стоит браться за все дела одновременно - поберегите свои силы. Звезды пророчат, что в скором времени они Вам очень пригодятся, а распыляться на ненужные задачи не стоит. Сконцентрируйтесь на том, что действительно важно. Больше отдыхайте, проводите время дома с семьей. Время, которое Вы посвятите общению с самыми близкими, поможет разобраться в некоторых вопросах, что тревожили Дев уже не один месяц.

ВЕСЫ

Представителям знака звезды советуют сегодня заняться своей личной жизнью. Сейчас идеальный период для того, чтобы наладить общение с объектом воздыхания или обрести судьбоносное знакомство. Сегодняшний гороскоп для Весов настоятельно рекомендует: хватит переживать чужые проблемы. Помогать своим близким - это важно, но иногда все Ваши старания остаются просто незамеченными. Не стоит "надрываться" и жертвовать собой, тем более, если окружающие этого не просят.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды обещают насыщенный приятными хлопотами день. Гороскоп на вторник рекомендует расслабиться и не перетруждать себя бытовыми вопросами или общением с неприятными людьми. Людей Вы можете попросту игнорировать, ровно так же, как и всю необоснованную критику. А бытовые дела отложите на другой день. После тяжелого рабочего дня Скорпионам стоит просто отдохнуть в приятной, но узкой компании и насладиться непринужденным общением.

СТРЕЛЕЦ

Не поддавайтесь своим эмоциям. Возможно, Вас специально пытаются выбить из колеи и всячески провоцируют на конфликт. Задумайтесь, где Вы могли совершить ошибку, ведь подобное поведение окружения возникло неспроста. Всяческие проверки на прочность - не то, что Стрельцам принесет удовольствие, однако все же незначительные конфликты помогут поставить многие вещи на свои места. Будьте внимательны и не теряйте бдительность.

КОЗЕРОГ

Возможно, Козерогов ждут неожиданные расходы, при чем весьма существенные. Они, вероятнее всего, возникли не по чьей-то вине, а исключительно из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Не спешите винить близких в своих проблемах - они переживают не менее Вашего. Постарайтесь во всем находить компромиссы, особенно с родными. Гороскоп на сегодня обещает Вам приятный сюрприз в конце дня.

ВОДОЛЕЙ

Для представителей этого знака настанет настоящий "амурный" период. Лица противоположного пола будут буквально преследовать Вас по пятам, однако не стоит обольщаться. Большинство людей, которые Вам симпатизируют, могут искать в общении выгоду, но не исключено, что случайные знакомства могут перерасти в большую и крепкую дружбу. Или даже больше. Присмотритесь к тем людям, которые уже давно находятся на расстоянии вытянутой руки от Вас.

РЫБЫ

Смело принимайтесь за дело, которое давно хотели совершить, но никак не могли решиться. Время от времени Вам нужно устраивать для самих себя "эмоциональную встряску", а активная работа над новым проектом - лучшее средство взбодриться. Однако, не спешите сразу же бросать старые дела. Пока Вы их не закончите - окунаться с головой в неизведанное все же не стоит. Не нужно стремиться опередить весь мир, пусть все идет своим чередом.