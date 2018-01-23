Гороскоп на 23 января 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит сходить в гости, а кто может стать жертвой своего эгоизма.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овны захотят после работы расслабиться: отличный день для этого. Кстати, звезды подсказывают, что вам стоит больше времени уделять друзьям и семье, которые уже заждались вас в гости.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня вторую половину дня стоит провести дома: накопившиеся хлопоты, дети, которые требуют вашего внимания и вторая половинка не дадут вам заскучать.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит подумать о своем отношении к деньгам. Экономия и строгое планирование бюджета еще никому не помешали.

РАК

Ракам придется доказывать свою правоту, из-за чего у них может случиться нервный стресс. Вечер лучше провести, занимаясь спортом.

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ЛЕВ

Львам не стоит давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Довольно тяжелый и эмоциональный день.

ДЕВА

Девам стоит озаботиться своим здоровьем и уделить внимание своему питанию. Возможны проблемы с ЖКТ.

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ВЕСЫ

Весам звезды сулят успех в каком-то финансовом деле. Сегодня вы будете успешны и в творческой сфере.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня станут жертвами своего эгоизма. Если вы не задумаетесь над своим поведением и поступками, то продолжите травмировать своих близких.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня не стоит хвастаться и рассказывать о своем успехе. Недруги не дремлют и могут вам помешать в ваших делах.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется решать проблемы и помогать сотрудникам. Вечером вас ждет приятный сюрприз.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня стоит подумать о планировании бюджета на следующий месяц. Хорошее время для того, чтобы отдать долги.

РЫБЫ

Рыбам стоит сегодня остерегаться людных мест. Большая вероятность краж.

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