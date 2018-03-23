Гороскоп на 23 марта 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит себя вести в пятницу, 23 марта.

Кто-то сможет неожиданно получить повышение, а некоторым звезды сулят неприятности. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака в этот день.

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ОВЕН

Возможно, ранее вы провинились перед близким человеком, и он до сих пор не может отпустить обиду. Подумайте над своим поведением и тем, как можно исправить ситуацию.

ТЕЛЕЦ

Обратите особое внимание на отношения со своей второй половинкой. Из-за чрезмерной занятости вы можете упустить важные моменты совместной жизни, которые повлияют на вас обоих в дальнейшем.

БЛИЗНЕЦЫ

На протяжении всего дня с вами могут случаться самые разнообразные курьезы, однако не стоит принимать их слишком близко к сердцу. Добавьте в жизнь больше юмора и она сразу же заиграет новыми красками.

Новости Гороскоп здоровья на 23 марта

РАК

У вас возможны некоторые финансовые трудности. Будьте осторожны с покупками дорогостоящих вещей, а особенно, если для этого необходимо брать кредит. Лучше повременить с необдуманными капиталовложениями.

ЛЕВ

Несмотря на то, что ваше настроение было изрядно подпорчено, не вешайте нос. Звезды сулят разрешение всех конфликтных ситуаций и приятные сюрпризы.

ДЕВА

Не бойтесь совершать смелые поступки. Некая доля дерзости может помочь вам продвинуться по карьерной лестнице, а также кардинально изменить привычный ход жизни.

ВЕСЫ

Расслабьтесь и позвольте окружающим проявлять заботу о себе. Поверьте, это намного приятнее, чем делать все самостоятельно с ущербом для собственных интересов.

СКОРПИОН

Не забывайте о том, что пятницу нужно проводить в непринужденной обстановке с любимыми людьми. Не думайте о том, что будет дальше - полностью расслабьтесь и получайте удовольствие от происходящего.

СТРЕЛЕЦ

Задумайтесь о своем здоровье - даже если вы чувствуете себя прекрасно, угроза может прийти, откуда не ждали. Лучше лишний раз перестраховаться и не подвергать свой организм опасности.

КОЗЕРОГ

Обратите особое внимание на просьбы своих сотрудников. Несмотря на то, что впереди - долгожданные выходные, постарайтесь закончить все незавершенные дела и с чистой душой идти на заслуженный отдых. Также будьте менее требовательны к своим родным, возможно, вы ссоритесь с ними по пустякам.

ВОДОЛЕЙ

Самое время решить вопрос с недвижимостью. Не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать еще много лет назад. Даже если сейчас вам кажется наоборот, со временем вы поймете, насколько правильным является решение отпустить ситуацию и жить дальше.

РЫБЫ

Вам необходимо задуматься о своей манере общения с людьми. Вероятно, вы слишком несправедливы и требовательны к родным. Стоит стать немного мягче, тогда и окружающие всегда будут радовать вас теплым отношением.

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