Гороскоп на 23 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести понедельник, 23 апреля.

Начало недели - всегда нелегкий период, и особенно это прочувствуют на себе Овны и Львы. Скорпионам стоит задуматься, на правильном ли они пути, а Стрельцам и Девам следует научиться слышать окружающих. Остальным же стоит запастись терпением и отказаться от желания идти наперекор звездам. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Овнам предстоит нелегкий день, который сулит множество разговоров, что могут эмоционально истощать Вас. При этом, большинство из них будут совершенно неприятными. Возможно, Вам придется принять важное решение относительно определенного человека, который внезапно вернулся в вашу жизнь. Подумайте об этом - особенно если вы "заменили" его кем-то более подходящим и заслуживающим доверия. Ваша проблема теперь состоит в том, чтобы решить, кто сделает вас счастливее - и если вы честны с самим собой, это сделать можно весьма легко.

ТЕЛЕЦ

Готовьтесь к еще одной раскаленной дозе страсти! Несомненно, гороскоп на понедельник для Тельцов обещает насыщенный день, если рассматривать его в контексте личной жизни. При чем, сегодня может произойти буквально все: и громкие ссоры, и не менее громкие примирения. Вам, возможно, придется сражаться за внимание своих близких. Помимо этого, звезды говорят: пришло время для глобальлных покупок. Решите сейчас, о чем наиболее искренне мечтали в последнее время и смело осуществляйте мечту.

БЛИЗНЕЦЫ

Когда Вы встали сегодня утром, возможно, ощутили странные эмоции, который навевают мысли о свершении давно запланированных планов. Гороскоп на понедельник обещает вернуть кого-то в вашу жизнь, по кому вы давно скучали. Поэтому, когда Вам неожиданно напишет старый знакомый или позвонит одноклассница - не отказывайте в общении. Эти люди могут принести Вам огромную пользу в будущем.

РАК

В последнее время Вы проявляете крайне настойчивое, мятежное и упрямое настроение, особенно когда речь идет о партнерах или друзьях. Означает ли это, что вы действительно начали раздражать свое окружение? Безусловно, причина кроется именно в этом. Даже тот человек, который в любом начинании Вас искренне поддерживал, может в определенную минуту отвернуться. Гороскоп на сегодня для Раков советует проявить мягкость и покладистость - это позволит избежать возможных конфликтов. Также постарайтесь не юлить - просто скажите, что у Вас на уме. Это всегда лучший способ справиться с любой ситуацией.

ЛЕВ

Это может быть задумчивый, романтический и чувственный день для Вас. Несмотря на то, что в начале дня Вас ожидает неприятный разговор с человеком, с которым вы давно не можете найти точки соприкосновения, под конец понедельника ситуация существенно наладиться. Сегодняшний гороскоп обещает сюрприз для Львов: Вы получите звонок от человека, которого давно не видели. При чем он может сделать Львам прекрасное предложение, от которого они не смогут отказаться. Да и не нужно - звезды неспроста "подкидывают" Вам этот шанс.

ДЕВА

Будьте готовы к откровенному разговору с друзьями. Возможно, они держат на Вас обиду, а Вы сами даже не понимаете сути конфликта. Гороскоп на понедельник для Дев советует представителям знака проявить терпение и попытаться услышать то, что Вам говорят окружающие. Поэтому, даже если Вы планировали отдохнуть, сегодня это не представится возможным. Не позволяйте себе лишних и резких высказываний. Оставайтесь спокойными, решите, что делать и как с этим справиться.

ВЕСЫ

Весам в понедельник в голову может прийти просто ошеломительная идея, которая поможет существенно повысить материальное благополучие. Однако, сами Вы не сможете отыскать ответы на нужные вопросы и понять, как воплотить свои планы в жизнь. Ну, а как насчет того, чтобы обратиться к опытному человеку за советом? Если кто-то знает, как вовлечь другого в разговор, это точно Вы. Вы также знаете, где отыскать разговор, который вам нужен и к кому обратиться за советом.

СКОРПИОН

Силы, которые должны были помочь Скорпионам разобраться со всеми неурядицами, могут их неожиданно покинуть. Не спешите впадать в депрессию, гороскоп на сегодня обещает мощную поддержку со стороны близких. Хорошие новости также не заставят себя ждать - под конец дня Вы будете приятно удивлены. Также гороскоп советует отдохнуть дома - постарайтесь сегодня избегать шумных компаний. Тщательно обдумывайте сегодня каждый свой шаг, ведь занятие бессмысленными задачами принесет только разочарование.

СТРЕЛЕЦ

Сохранение спокойствия никогда не было вашим "коньком", особенно после нескольких недель попыток найти поддержку у окружающих. Задумайтесь, может в этом виноваты сами Вы. Для получения помощи от других заинтересованных сторон, стоит проявить чуткость и понять, какие ошибки Вы, возможно, совершили в прошлом. Если будете избегать разговоров - ситуация будет решена без вашего участия, и, стоит отметить, не самым выгодным образом.

КОЗЕРОГ

Главное правило, которого советует придерживаться гороскоп на понедельник - не беспокоиться. Возможно, Козерогов сегодня ждут определенные трудности, но поддержка близких и друзей поможет с ними справится весьма легко. Помните, у Вас есть настоящие друзья, которые не бросят и не подведут, даже после того, как Вы скажете им что-то грубое или резкое. Постарайтесь удержаться от оценочных суждений и громких высказываний.

ВОДОЛЕЙ

Если вам удалось противостоять высказываниям Вашего начальника и потребовать, чтобы он поддался на все Ваши уговоры - значит Водолей сегодня использовал все шансы, данные звездами. Удача сегодня определенно на Вашей стороне, поэтому не пропустите свой "звездный час". Иначе судьба Вам этого не простит и будет постоянно подкидывать не очень радостные сюрпризы.

РЫБЫ

Вытащите свою чековую книжку, кредитные карты и просто кошельки - сегодня отличный день для шоппинга и крупных покупок. Впечатление от них будет однозначно положительным. Многие эмоциональные проблемы отойдут на второй план и решатся сами собой еще до того, как вы подумаете обо всем этом. Кроме того, гороскоп на понедельник советует Рыбам: нужно готовиться к празднику. Возможно, Вас пригласят на какое-то важное мероприятие.