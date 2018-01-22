Гороскоп на 22 января 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит быть активнее, а кого ждет важная новость.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам предстоит непростая неделя: много задумок, планов и заданий. Вы со всем справитесь на "ура", главное не сбавлять темп и стараться.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит подумать о личностном росте. Прекрасное время для перемен в карьере.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не стоит сегодня много внимания уделять просьбам незнакомых людей. Не самый удачный день для операций с недвижимостью.

РАК

Ракам сегодня покажется, что они никому не нужны и их не уважают. Уже во второй половине дня ваше настроение поднимется и тревога исчезнет.

ЛЕВ

Львам захочется помечтать об отпуске, но сегодняшний день для этого не подходит. Наоборот, вам придется активно работать и доказывать начальству, что вы достойны большего.

ДЕВА

Девам не стоит сегодня критиковать близких людей, которые могут воспринять критику неадекватно. Лучше, проявите заботу и обратите внимание на того члена семьи, который нуждается в вас.

ВЕСЫ

Весов ждет приятное известие и даже новость, которая повлияет на ваше настроение. Не стоит сегодня садиться за руль.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит сегодня быть осторожнее с секретами и тайнами. Малейший проступок - и вы можете поддаться критике начальства.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов сегодня появится возможность проявить себя на работе. Успешный день для операций с валютой и финансами.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит внимательнее отнестись к знакам судьбы. Возможно, сегодня одинокие Козероги встретят свою любовь.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям придется много работать. Этот факт может негативно повлиять на ваше настроение, но уже вечером ваша вторая половинка поспешит вас развеять и поднять вам настроение.

РЫБЫ

Рыбам стоит четко построить план на будущий месяц. Все, чего вы захотите и за что будете бороться, получится. Главное - не давать себе спуску.

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