Гороскоп на 22 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поделились советами, как лучше провести субботу, 24 марта.

Представителям большинства знаков зодиака стоит постараться как можно больше времени провести с родными и близкими, однако, некоторым стоит в этот день позаботиться о своем здоровье. "Обозреватель" предлагает узнать, чего стоит ждать от этой субботы.

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ОВЕН

Овнам стоит обратить внимание на здоровье. После нелегкой рабочей недели уделите максимум времени отдыху. Не пытайтесь все успеть и постарайтесь никуда не спешить. Вспыльчивость и необдуманные решения - то, чего стоит опасаться сегодня.

ТЕЛЕЦ

Для тельцов наступило идеальное время для важных покупок. Если в планах было приобретение недвижимости или другие крупные вложения средств - самое время задуматься об этом. Постарайтесь быть помягче и идти на компромисс со своими близкими.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит обратить внимание на свое отношение к окружающим - возможно Вы ведете себя слишком резко. Необдуманные слова и поступки могут поссорить с близкими и дорогими людьми, поэтому избегайте провокаций и конфликтных ситуаций.

РАК

Именно в этот день ракам предстоит принять важное решение относительно своего здоровья. Если вы собирались отправиться в отпуск или в оздоровительное учреждение - сейчас идеальное время для этого.

ЛЕВ

В этот день львам не стоит засиживаться дома - случайные встречи могут сыграть важную роль в дальнейшей жизни. Одиноким львам сегодня может улыбнуться удача. Не исключено, что именно в этот день вы встретите свою половинку.

ДЕВА

Будьте настойчивее, проявляйте инициативу и сегодня Вы сможете достичь целей, которые поставили перед собой много лет назад. Звезды советуют не бояться новых предложений и побольше рисковать в этот день.

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ВЕСЫ

Для весов суббота станет настоящим испытанием на прочность: именно сегодня они могут подвергнуться различным манипуляциям и ссорам. Проявите твердость и все проблемы уйдут сами собой.

СКОРПИОН

Скорпионов ожидает продуктивный день. Полностью расслабиться не получиться - от вас могут потребовать постоянного внимания. Возможны неожиданные встречи, которые дадут ответы на многие вопросы.

СТРЕЛЕЦ

Для стрельцов суббота станет самым спокойным днем недели. Наиболее оптимальным решением станет посвятить выходной день самим себе. Не стоит ничего требовать от окружающих - все, что вам необходимо, у вас уже есть.

КОЗЕРОГ

Будьте менее требовательны к окружающим: умение найти точки соприкосновения позволят избежать ссор и плохого настроения. Позаботьтесь о качественном отдыхе с близкими и родными.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь наладить отношения с самыми родными. Возможно, вы когда-то их обидели. Самое время исполнить давно забытые обещания. В противном случае со временем можете остаться без поддержки самых близких.

РЫБЫ

Рыбам самое время начать планировать путешествие. Именно этот день позволит разобраться в своих желаниях и сделать рациональный выбор. Меньше обращайте внимание на посторонних людях и сосредоточьтесь на собственных мыслях.