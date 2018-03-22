Гороскоп на 22 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кто сможет неожиданно получить повышение, а кому звезды сулят успех у противоположного пола.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овны не смогут сегодня воплотить в жизнь все задуманное, зато не будут обделены вниманием противоположного пола. Одиноким представителям знака стоит задуматься о серьезных отношениях.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не стоит тратить много денег. Грядут непростые времена, поэтому вам и вашей семье стоит задуматься о тщательном планировании семейного бюджета.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам придется прислушаться к чужому мнению, что ударит по вашему самолюбию. Вечер лучше провести активно и на свежем воздухе.

РАК

Раков ждет успех в карьере. Благодаря вашей уравновешенности и новаторским идеям вас могут повысить. Отпраздновать важное событие лучше в кругу самых близких людей.

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ЛЕВ

Львам лучше посвятить время второй половинке иначе ссор и выяснения отношений не избежать. Сегодня стоит быть предельно внимательным на дорогах.

ДЕВА

У Дев активный и насыщенный день, который принесет вам сплошное удовольствие. Вот только не стоит омрачать настроение вашего окружения резкой критикой. Лучше воздержаться от замечаний, чтобы не нарушить гармонию этого дня.

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ВЕСЫ

Весам придется активно и много работать. Вечером вам захочется расслабиться: лучше сделать это не прибегая к алкоголю.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит решить, чего вы хотите от своего партнера. В бизнесе и в личной жизни надо работать над своими отношениями, чтобы потом никого не винить в сложившейся ситуации.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня смогут разрешить неловкую ситуацию или назревающий конфликт с помощью юмора.

КОЗЕРОГ

Козерогам можно расслабиться и получать удовольствия, пожиная плоды своей активной деятельности. Не забудьте про родных, которые нуждаются в вашей помощи и внимании.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня спорить и ругаться. Прекрасный день для новых знаний и новаторских идей.

РЫБЫ

Рыбам не стоит сидеть сложа руки. Совсем скоро ваша жизнь круто изменится и только от вас зависит, в какую сторону.

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