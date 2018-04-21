Гороскоп на 22 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести воскресенье, 22 апреля.

Воскресенье - отличный день для того, чтобы обдумать каждый шаг предстоящей недели и распланировать все таким образом, чтобы провести ее максимально продуктивно и выгодно для себя. Гороскоп на сегодня сулит большинству знаков веселый день, который пройдет в расслабленном темпе. Особенно он запомнится Львам, Скорпионам и Рыбам. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Представителям этого знака стоит подумать сегодня об отношениях с близкими людьми. Возможно, частенько Вы пренебрегаете общением с теми, кто в нем нуждается. Если продолжите дальше игнорировать свое ближайшее окружение - Ваши действия могут спровоцировать конфликты и недоразумения. Постарайтесь быть максимально чуткими и внимательными к представителям противоположного пола.

ТЕЛЕЦ

Наверняка Тельцам сегодня наибольшее удовольствие принесет общение с возлюбленными. Время, проведенное наедине со своей парой, станет по-настоящему отличным завершением нелегкой для представителей этого знака недели. Действительно, таким образом Тельцы смогут расслабиться и наконец-то перевести дыхание. Однако, стоит запомнить, что при этом не стоит забывать о своих обещаниях - их нужно исполнять точно в срок. Гороскоп на воскресенье советует вспомнить, что и кому Вы ранее обещали.

БЛИЗНЕЦЫ

В последнее время Вы слишком много взяли на себя и, возможно, влезли совершенно не в свою нишу. Прекратите думать, что Вы понимаете происходящее больше, чем остальные, и тогда многие проблемы Близнецов с легкостью решатся. Сегодняшний гороскоп советует представителям знака немного "притормозить" и прекратить пытаться всем помочь. Попробуйте отвлечься на дела семейные, и поверьте, они непременно принесут настоящее удовольствие.

РАК

На Раков неожиданно свалился груз, который, как им кажеться, поднять совершенно не под силу. Но не спешите отчаиваться. Гороскоп на воскресенье для Раков обещает, что Вы сможете справиться со всеми неурядицами, стоит просто прислушаться к советам, которые Вам дают близкие. Так, действительно, иногда кто-то может быть умнее. Не будьте столь консервативными и попробуйте не пытаться тащить то, что не под силу любому человеку.

ЛЕВ

Львам гороскоп на сегодня обещает интересный и яркий день, который будет насыщен полезным и приятным общением. Попытайтесь "впитать в себя" максимум информации - она непременно пригодится в будущем и позволит Вам более легко справляться с некоторыми проблемами. Также гороскоп для Львов на воскресене обещает судьбоносные встречи. Не исключено, что день сегодня начнется в неожиданной компании, однако, именно эти люди играют ведущую роль в Вашей жизни.

ДЕВА

Гороскоп для Дев на воскресенье предостерегает их от опрометчивых высказываний. Если раньше никто не мог сказать, что у Дев на уме, то сегодня это стало возможным благодаря Вашему новому другу, который может выдать сокровенную информацию посторонним ушам. Чем больше Вы планируете провести тихий и спокойный день, тем больше можете ожидать довольно странных и случайных событий в течение воскресенья. Даже не пытайтесь ничего удерживать. Настало время отпустить все лишнее из жизни. Сегодня Вы наиболее легко справитесь с любыми расставаниями.

ВЕСЫ

Сегодняшняя астрологическая повестка дня заставит Вас задуматься о том, как добавить немного денег в свой кошелек - и звезды непременно подскажут Вам некоторые идеи. Один из них окажется довольно хорош - он включит в себя зарабатывание денег, превратив ваше хобби в работу на условиях минимальной занятости. Если Весы правильно протрактуют все знаки судьбы, которые им будут сегодня активно посылать звезды, то у них в ближайшее время намечается серьезный подъем.

СКОРПИОН

Горокоп на воскресене для Скорпионов обещает интересный день - это уж точно. Вы будете весь день чувствовать и беспокойство, и существенные сдвиги в давно "замерших" делах, которыми Вы занимались в течение последних нескольких месяцев, и несвойственный для представителей знака романтический настрой. Пришло время внести серьезные изменения в Вашу жизнь, и Вы точно знаете, с чего начать, не так ли? Пусть ваши близкие узнают новости от Вас как можно мягче. Они могут быть не готовы к этому.

СТРЕЛЕЦ

Еще один день смешанных астрологических энергий сегодняшний гороскоп обещает для Стрельцов, и он несет с собой особую череду сюрпризов. И, к слову, они могут быть и не очень приятными. Будте осторожны: секрет, который Вы яростно охраняете на протяжении многих лет, может быть внезапно раскрыт. Проанализируйте свое окружение и убедитесь, что Ваши близкие не подведут. Если Вы храните тайну, которая влияет на других людей, то обязаны сообщить им об этом в ближайшее время.

КОЗЕРОГ

Ваши эмоциональные способности являются фактически легендарными, поэтому, когда что-то кажется "из ряда вон выходящим", Козероги смогут достойно принять события и адекватно на них отреагировать. Гороскоп на сегодня пророчит им железную выдержку и спокойный, устойчивый нрав. На данный момент вам мешает один крошечный факт, который, прислушавшись к звездам, Козероги смогут ликвидировать уже сегодня, при чем сделать это легко и "выжать" для себя максимальную выгоду.

ВОЛОЛЕЙ

Вам нужно срочно изменить свои взгляды на происходящее: некоторые события из Вашей жизни совершенно не стоят того внимания, которое Вы им уделяете. Сегодня Водолеям необходимо максимально просто и снисходительно смотреть на все происходящее. Не обращайте внимания на людей, которые сознательно "суют палки в колеса", и тогда увидите потрясающую картину: недоброжелатели будут буквально зеленеть от зависти, а Вы сами сможете избежать серьезных конфликтов и выйти "сухими из воды".

РЫБЫ

Готовы к фейерверкам? Хорошо, потому что в воскресенье на пути Рыб будет целая куча приятных и невероятно ярких событий. Сегодняшнее "небесное меню" от звезд предлагает по-настоящему изменить что-то важное в жизни. Возможно, гороскоп на воскресенье для Рыб побудит Вас внести некоторые изменения в отношении Ваших целей на будущее - и это, безусловно, может означать, что Вы почувствуете необходимость начать общение с совершенно новой группой людей. Если это так, старайтесь легко отстраниться от привычного окружения.