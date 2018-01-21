Гороскоп на 21 января 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит позаботиться о себе, а кто станет причиной ссоры.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам сегодня не стоит выходить из дома без хорошего настроения. Позитив - залог вашего сегодняшнего успеха.

ТЕЛЕЦ

Тельцам придется решать нелегкие проблемы и задачи, но с помощью коллег и родных вы справитесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня звезды сулят прибыль и решение некоторых проблем, которые вас давно беспокоили. Вечером лучше провести время на свежем воздухе.

РАК

Ракам сегодня не стоит конфликтовать и высказывать вслух все, что думаете. Вы рискуете стать причиной разочарований и ссор других людей.

ЛЕВ

Львам нужно подумать не о материальном, а о духовном. Прекрасное время для духовных практик, йоги или медитации.

ДЕВА

Девам стоит хоть иногда посвящать время себе. Попросите близких дать вам несколько часов на уход за собой. Это может быть поход в спа, на массаж или небольшое уединение дома: сделайте пиллинг, примите ароматную ванну.

ВЕСЫ

Весам стоит задуматься о стабильности и сделать правильный выбор. Отличный день для начинаний.

СКОРПИОН

Скорпионам придется оправдываться и даже просить прощения. Если вы сильно провинились, лучше всего извиняться искренне и без апломба.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам предстоят хлопоты по дому. Не отказывайте своим близким в возможности побыть вместе с ними. Отличный вариант - семейный поход в парк развлечений.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит подумать о месте романтики в вашей жизни. Отличный день для судьбоносных признаний.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня стоит отказаться от работы и посвятить время семье, второй половинке или друзьям. Сегодня не лучший день для алкоголя.

РЫБЫ

Рыбам не придется сегодня краснеть за свои поступки. Возможно, вы очаруете ни одного представителя противоположного пола своим милым поведением.

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