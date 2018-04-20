Гороскоп на 21 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести субботу, 21 апреля.

Легкий и насыщенный позитивом день ожидает сегодня Близнецов, Стрельцов и Рыб. Потрудиться для своего успеха придется Тельцам, Львам и Ракам. Остальным же стоит запастись терпением и отказаться от желания идти наперекор звездам. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Возможно, в первой половине дня вы и не ощутите, что наступил выходной. Домашние заботы заставят вас подняться раньше и уделить какое-то время из решению. Однако уже грядущий вечер позволит вам расслабиться и посвятить себя любимому делу. Откажитесь сегодня от шумных мероприятий, вечеринок.

ТЕЛЕЦ

В эту субботу тельцы имеют все шансы добиться того, что раньше казалось вам не под силу. Что правда, для этого вам придется включить смекалку и пустить в ход ваше обаяние и умение договориться с незнакомыми людьми. Смелее, удача сегодня на вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ

Шоппинг, спа-салоны, работа над новым стилем и внешностью - все это сегодня пойдет у близнецов "на ура": идеи будут удачными, а рука мастера не дрогнет. Возможно, вы столкнетесь с некими финансовыми сложностями, однако имейте в виду, потраченные сегодня средства не будут выброшенными на ветер.

РАК

А вот ракам в этот выходной самое время вернуться к планам грандиозных ремонтов, уборок и всяческим масштабным бытовым делам. Сегодня вы будете располагать всеми для этого необходимыми условиями, а также нужным запасом сил.

ЛЕВ

Воспользуйтесь свободным временем, чтобы спланировать свое ближайшее будущее. Задумались о поездке, масштабных проектах, денежных вложениях? Самое время начертить предварительный план. Сегодня есть шанс заполучить лучше места, лучшие условия, лучшую поддержку и советы.

ДЕВА

Девам стоит отказаться сегодня от физических нагрузок и чрезмерных активностей. Вы еще не успели достаточно отдохнуть после предыдущей недели. И даже если вам покажется, что вы тратите время впустую, смело отбросьте эти мысли. Проведя день в спокойной обстановке, вы не только восстановите силы, но и найдете вдохновение для новых интересных занятий.

ВЕСЫ

Сегодня на тропу войны станут ваши соперники. Успехи, преследовавшие вас последнее время, им совершенно не по душе. Не стоит переживать по этому поводу, ваши позиции значительно крепче их намерений. Выше нос. Правда на вашей стороне.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит в эту субботу принимать опрометчивых решений. Все дело в том, что сегодня вы можете поддаться влиянию со стороны, убеждениям людей, которые не очень-то разбираются в вашем вопросе. Повремените с выводами. Следующая рабочая неделя удивит вас неожиданными ответами к накопившимся вопросам.

СТРЕЛЕЦ

Солнце, весна и пусть еще немного прохладный, но свежий воздух подарят сегодня стрельцам массу позитивных эмоций. Вспомните, когда последний раз вы радовались искренне. Не получается? Поэтому немедля собирайте в рюкзак нужные вещи и отправляйтесь в лес, парк - на природу ловить каждое мгновение этого дня.

КОЗЕРОГ

Вплоть до этой субботы, казалось бы, неделя была весьма удачной. Сегодня же все буквально валится из рук, назойливые звонки отвлекают вас от дел, вы совершенно не укладываетесь в план. Не придавайте этому большого значения. Это всего лишь проскользнувшая черная полоса на большом белом ватмане ваших ближайших дней.

ВОДОЛЕЙ

Принятые сегодня решения, особенно в сфере финансов, не поддавайте сомнениям, не делайте шаг назад, даже если вам покажется, что вы ошиблись или сделали выбор не совсем в вашу пользу. Изменив планы, вы действительно рискуете порадовать конкурентов, соперников и прочих недоброжелателей.

РЫБЫ

Сегодняшний гороскоп с лихвой поможет рыбам воплотить в реальность творческие планы, а также любые проекты и начинания, где потребуется креатив и подход художника. Фонтан идей и бесконечный поток вдохновения в эту субботу вам гарантирован.