Гороскоп на 20 января 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: у кого воплотится мечта в жизнь, а кому придется участвовать в ссоре.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

У Овнов появится возможность воплотить в жизнь какую-то мечту или даже план. Прекрасное время для саморазвития.

ТЕЛЕЦ

Тельцам предстоит решать бытовые вопросы. Вечер лучше провести с семьей за активным занятием.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам звезды сулят какую-то успешную сделку, но вот ваши родные будут не в восторге от того, что выходной день вы проводите не с ними. Советуем прислушаться к жалобам семьи и устроить всем прекрасный и веселый вечер вместе.

РАК

У Раков сегодня не самый простой день. Возможно, вам придется выяснять отношения и даже стать участником ссоры или конфликта. Совет дня - не провоцируйте людей и ведите себя более сдержанно.

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ЛЕВ

У Львов появится возможность хорошо отдохнуть и получить максимум удовольствия от сегодняшнего дня.

ДЕВА

Дев порадует радостная новость издалека. Возможно, сегодня вы получите ответ на очень важный для вас вопрос.

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ВЕСЫ

Весам сегодня лучше всего заняться ремонтом, уборкой и покупкой предметов быта.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Обратите внимание на свой рацион и добавьте в вашу жизнь спорт.

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СТРЕЛЕЦ

Прекрасный день для учебы и для всех тех, кто связан с учебным процессом.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит внимательнее относится к просьбам близких людей иначе конфликта не избежать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды сулят успех во всем, что связано с творчеством. Вечер лучше провести со второй половинкой.

РЫБЫ

Не стоит жертвовать отношениями с близкими ради работы. Если вы правильно подойдете к решению проблемы, довольными останутся все.

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