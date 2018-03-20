Гороскоп на 20 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кто сможет повысить свой авторитет, а кому придется решать чужие проблемы.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам придется взяться за те дела, которые вы привыкли откладывать "на завтра". Зато вечером вас ждет приятная встреча, которая позволит вам расслабиться.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит задуматься о вложении денег. Наступает удачный период для операций с финансами.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам удастся благодаря своей настойчивости и трудолюбию доказать кому-то из коллег или начальства, что вы способны на многое. Это ознаменуется не только повышением, но и укреплением вашего авторитета.

РАК

Ракам стоит подумать о своем эгоизме. Иногда для того, чтобы стать немного лучше, требуется не так уж и много усилий.

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ЛЕВ

Львам не стоит сегодня одалживать денег и раздавать напрасные обещания. Хороший период для начала изменений: как во внешнем, так и во внутреннем плане.

ДЕВА

У Дев сегодня напряженный день, который потребует от вас оперативности и повышенного внимания. Вам представится возможность решить чужую проблему, за что вас щедро отблагодарят.

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ВЕСЫ

У Весов сегодня день раздумий. Поступки близкого человека могут вас ранить однако не стоит впадать в уныние из-за пары обидных слов.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня будут весьма восприимчивы к критике, что благотворно отразится на вашей работе. Вечер лучше провести на свежем воздухе или в веселой компании.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня смогут заполучить благосклонность важного человека, который сыграет особенную роль в вашей жизни.

КОЗЕРОГ

Козерогам пора начинать готовиться к лету: выберите вид спорта, который подходит именно вам, и заручитесь поддержкой наставника или тренера, и все получится!

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит подумать над новой тактикой, которая может принести вам больше плодов. Однако не стоит обговаривать свои планы с коллегами или начальством.

РЫБЫ

Рыбам стоит внимательнее отнестись к своей второй половинке, которая жалуется на недостаток романтики и внимания от вас.

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