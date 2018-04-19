Гороскоп на 20 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести пятницу, 20 апреля.

Яркий день ожидает Овнов, Тельцов, Львов, Скорпионов и Козерогов. Остальным же стоит запастись терпением перед долгожданными выходными. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Пятница обещает быть у Овнов насыщенной и приятной. Работа пойдет легко и продуктивно, новые идеи так и будут литься в коллективе ручьем, а отношения с коллегами только улучшаться. В довершение ко всему этому вы проведете вечер в приятнейшей компании, забыв о всех ранее волнующих заботах.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцы могут позволить себе расслабиться и получать удовольствие от происходящего. Их не будут волновать ни рабочие, ни финансовые вопросы, так как произошедший приятный сюрприз заставит забыть о всех проблемах.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит избегать интенсивных физических нагрузок. Звезды советуют заняться статической гимнастикой - йогой или пилатесом. При этом ваше расслабленное состояние не будет способствовать продуктивной работе. Немедленно соберитесь, иначе вас ждут большие проблемы.

РАК

Сегодня Ракам стоит задуматься о повышении квалификации. Поищите подходящие курсы или поговорите с начальством о существующих возможностях улучшения рабочего процесса. Кроме того, ваше настроение перейдет на меланхоличную сторону, позвольте себе немного погрустить в одиночестве.

ЛЕВ

В пятницу организм будет вам благодарен, если вы займетесь своим здоровьем. Поищите подходящие витамины и постарайтесь меньше нервничать. К слову, работа является одной из причин вашего постоянно напряженного состояния. Если вы давно задумывались над тем, чтобы поменять место работы, сейчас самое подходящее время.

ДЕВА

Девам необходимо следить за тем, чтобы одеваться по погоде, так как есть высокий риск простудиться. Кроме того, вас ждет заманчивое предложение - сотрудничество могут предложить старые знакомые. Мелкие ссоры, которые произойдут в пятницу, не пойдут на пользу вашим отношениям. Учитесь находить компромиссы.

ВЕСЫ

Звезды сулят Весам финансовое благополучие. Разумный вклад денег в бизнес сейчас обещает принести огромную прибыль в будущем. Однако не все так гладко сложится в личной жизни. Обстоятельства вынудят Весов брать ответственность за отношения и принимать важные решения.

СКОРПИОН

Постарайтесь избегать разговоров об уровне вашего достатка. Недоброжелатели могут использовать эту информацию против вас. В остальном же день у Скорпионов пройдет просто прекрасно. Вас будут окружать только близкие и глубоко любимые люди. Ваша вторая половинка в очередной раз докажет, что вы не ошиблись с выбором спутника жизни.

СТРЕЛЕЦ

Самое время задуматься о здоровье. Пятница - прекрасное время для того, чтобы записаться на курс массажа. Кроме того, Стрельцам стоит задуматься об улучшении личных отношений. Постарайтесь придумать общее хобби, которое сблизит вас с любимым человеком.

КОЗЕРОГ

В пятницу Козерогам придется приложить немало усилий, чтобы отстоять свои права. Но, просто поверьте, эти труды не будут напрасны и полученное вознаграждение очень вас впечатлит. Кроме того, возможно, произойдет интересное знакомство, которое со временем перерастет во что-то большее.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня самое время для подписывания крупных договоров и оформления сделок с недвижимостью. Однако не стоит быть слишком доверчивыми - хорошо взвешивайте каждый шаг. В отношениях с близкими также стоит быть начеку - смотрите на дела, а не на слова

РЫБЫ

Пятница обещает быть безумно продуктивной, не бойтесь назначать важные дела, даже, несмотря на то, что далее грядут выходные. При этом будьте осторожны с финансами - не стоит давать близким людям в долг. Вы можете не только испортить отношения, но и потерять деньги.