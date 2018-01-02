Гороскоп на 2 января 2017: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести 2 января: кому сегодня придется отвечать перед начальством, а кто сможет хорошо заработать.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам сегодня не позавидуешь - много работы, конфликты и даже ссоры. Но помните, что совсем скоро вас ждет полоса удач.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не стоит сегодня браться за несколько дел одновременно. Вашего внимания потребуют дети.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит остерегаться мошенников. На личном фронте - все отлично. Ваша половинка порадует вас неожиданным сюрпризом.

РАК

Раки сегодня прогневают начальство, но со временем ситуация нормализуется. Вечер лучше посвятить спорту.

ЛЕВ

Львам не стоит акцентировать внимание на неудачах. Займитесь спортом, танцами и обратите внимание на свое питание.

ДЕВА

Девы смогут хорошо заработать, если доверятся своей интуиции. На вечер лучше не планировать серьезных дел.

ВЕСЫ

Весам стоит подумать о своем здоровье. Новый год лучше начать с уверенности, что у вас все хорошо.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит затягивать с важными имущественными вопросами. Проявите любовь и заботу по отношению своей родни.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня произведут неизгладимое впечатление на кого-то из коллег по работе. Возможен служебный роман.

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит сейчас приниматься за новые увлечения, сначала закончите старые дела, а уж потом принимайтесь за новые.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит внимательнее отнестись к просьбам второй половинки. Вы рискуете испортить отношения своей безразличностью.

РЫБЫ

Рыбам сегодня не стоит увлекаться сладким и делать большие покупки.

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