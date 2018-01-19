Гороскоп на 19 января 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому не стоит затевать больших покупок, а кому стоит подумать об отдыхе.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Овнам сегодня не стоит спорить и перечить. Большая вероятность ссор и конфликтов.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит задуматься о смене работы или попробовать себя в другой сфере. Звезды сулят вам успех.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на завтра.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоить быть активнее, ведь это благоприятно скажется на вашей карьере. Сегодня стоит избегать многолюдных мест.

РАК

Ракам стоит задуматься об отдыхе и наконец-то составить план следующего отдыха. Посоветуйтесь в этом деле с родными.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на неделю.

ЛЕВ

Львам не стоит сегодня брать инициативу в свои руки. Вторая половинка мечтает, чтобы вы ей доверились и положились на нее.

ДЕВА

Девам сегодня противопоказан шопинг: велика вероятность купить ненужную вещь.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на месяц.

ВЕСЫ

Весам сегодня придется много и тяжело работать. Чтобы снять напряжение, лучше всего заняться спортом или сходить на массаж.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит усердно потрудиться, чтобы добиться желаемого, а вот операции с финансами для вас сегодня крайне неудачны.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на год.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит сегодня быть осторожными за рулем. Знакомства сегодняшнего дня не сулят вам ничего хорошего.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется сегодня доказывать свою правоту. Главное - делать это сдержанно и с позитивом.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня доверять незнакомцам. Не стоит планировать важных событий на эту неделю.

РЫБЫ

Рыбам придется доказывать свою точку зрения, но с начальством сегодня лучше не спорить.

Читайте все новости по теме "Гороскоп 2018" на Обозревателе.