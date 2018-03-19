Гороскоп на 19 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит следовать своей интуиции, а кому лучше отложить важные планы.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овны сегодня смогут доказать себе и окружающим, что вы все можете. Вечер лучше провести активно.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит прислушаться к своей интуиции и полагаться сегодня лишь на нее. Чужие советы вам не к чему.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит подумать о небольшом отдыхе и передышке. Вот увидите, благодаря тайм-ауту вы сможете найти новые цели.

РАК

Ракам не стоит сегодня игнорировать знаки внимания коллеги по работе. Лучше всего поговорить на чистоту. Вечер весьма удачен для смены имиджа.

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ЛЕВ

Львам не стоит планировать на сегодня важных дел. Стоит переждать несколько дней и для вас наступить успешный период, который ознаменуется приумножением накоплений.

ДЕВА

Девам стоит более активно отнестись к важному заданию, которое поставило перед вами начальство. Обратите внимание на младших членов семьи.

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ВЕСЫ

Весам стоит потрудиться, чтобы получить желаемое. Лучший совет дня - позитив притягивает позитив.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит сегодня думать о смене работы или планировать операции с недвижимостью. Наступает благоприятное время для творческих успехов.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит попробовать новый вид деятельности. Смена приоритетов поможет вам определиться с вашим местом в этом мире.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется решить сложную задачу. Благодаря вашей настойчивости и упрямству, все получится. Вечер лучше провести дома.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит увлекаться модными практиками и финансовыми пирамидами. Высокий риск неудач в этой сфере. Будет не лишним посетить врача и обратить внимание на свое питание.

РЫБЫ

Рыбам этот день готовит приятный сюрприз. Однако не стоит забывать о старших членах семьи, которые нуждаются в вашем внимании.

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