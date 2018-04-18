Гороскоп на 19 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести четверг, 19 апреля.

Весьма насыщенный гороскоп на сегодня сулит успешный день Девам, Стрельцам, Весам и Водолеям. Остальным же стоит запастись терпением и придерживаться простых советов. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Вокруг овнов на этой неделе сгущаются тучи. Ваши коллеги или знакомые, озабоченные последние несколько дней надуманными проблемами, плохо воспринимают шутки. Не стоит шутить о фигурах или диетах ваших сотрудниц, воздержитесь в офисе от юмора на тему зарплат и бытовых забот. Если вы таки рискнете ослушаться, помните - любая попытка просто подколоть коллегу имеет все шансы вызвать настоящий пожар. Здесь есть два варианта: либо бегите быстро, либо смело и упорно начинайте гасить пламя. Нужные для этого слова и способы обязательно найдутся.

ТЕЛЕЦ

Финансовые неувязки очень скоро оставят вас в покое. Принятые сегодня решения, даже те, которые будут казаться весьма рискованными, окажутся правильными. Что правда, для принятия таковых вам потребуется спокойная обстановка и возможность как следует все обдумать. Не стоит также забывать сегодня о внутреннем голосе. Довольно часто он дает вам дельные советы.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в этот четверг не стоит болтать лишнего. Спросили? Отвечайте по делу и строго на поставленный вопрос. Проигнорируйте желание рассказать тот или иной пример, поделиться личным опытом. Раскрытые сегодня личные тайны, будь они ваши или ваших близких, окажутся весьма полезными вашим конкурентам, соперникам и даже недоброжелателям.

РАК

Откажитесь сегодня от каких-либо планов и попыток провести день, следуя четкому расписанию. Вероятность успеха крайне мала. А вот риск потерять время и допустить на своем пути массу ошибок значительно выше. Уделяйте в этот четверг делам столько времени, сколько они потребуют.

ЛЕВ

Начальство не перестает осыпать вас "гениальными" идеями, требуя сиюминутного результата, в это же время люди, якобы присланные вам в помощь, лишь раздражают вас и угнетают одним только видом. Выдохните. Наберитесь терпения. Истерика не приведет вас к желаемым переменам. Включите режим "автопилот" и закончите эту неделю в спокойном состоянии. Вероятнее всего уже завтра о глупых требованиях даже не вспомнят. Если вы таки накопили негативные эмоции, не держите их в себе, вам есть с кем поделиться переживаниями.

ДЕВА

Девы имею шанс сделать сегодня самую выгодную покупку или осуществить правильное и своевременное капиталовложение. Это не говорит о том, что сегодня стоит легкомысленно расстаться с деньгами, но и долгие рассуждения, взвешиваниях всех "за" и "против" также будут лишними.

ВЕСЫ

Не стоит сегодня пугаться внезапного порыва творить. Эмоции и вдохновения буквально будут толкать вас на непривычные поступки и попытки самовыражения. Не держите это в себе. Нереализованные в этот четверг возможности уйдут навсегда, а проявленные скрытые таланты могут стать новым способом здорово разнообразить привычный ритм жизни.

СКОРПИОН

Воздержитесь сегодня от желания высказать всю правду вашим обидчикам или просто малоприятным личностям в лицо. Все дело в том, что в порыве выражения эмоций вы можете и не заметить, как невольно перейдете на личности, возможно, даже примените физическую силу. К добру это не приведет, пусть даже случайные свидетели полностью мысленно будут на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ

Замечательный день, чтобы приступить к чему-то новому. Давно планируете попробовать себя в творчестве? Спорте или каком-либо ремесле? Вперед, выше нос. Сегодня ваш черед крутить колесо фортуны.

КОЗЕРОГ

Есть высокая вероятность, что в этот четверг вас попытаются втянуть в конфликт. На первый взгляд ситуация действительно покажется важной и стоящей вашего участия, однако от геройства сегодня лучше отказаться. О самом конфликте забудут уже завтра, а вот в случае вашей неосторожности появится риск получить мало утешительное клеймо.

ВОДОЛЕЙ

Совершенно ничего не произойдет, если вы позволите себе расслабиться. Это не говорит о том, что вам стоит отбросить все ваши обязанности и планы, но и в то же время речь идет о том, что вы заслужили возможность перевести дух. Проведите этот день так же, но умерьте пыл, особенно, если ваши старания ценятся не на все 100%.

РЫБЫ

Рыбам сегодня лучше не начинать новых дел. Неделя движется к концу и уже ближайшие выходные предоставят вам возможность реализовать все планы с лихвой. Сейчас же лучше сосредоточиться на плане и еще раз перепроверить, все ли верно рассчитано.