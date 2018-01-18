Гороскоп на 18 января 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кто сможет насладиться романтикой, а кому придется много работать.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнам стоит сегодня подумать о том, где провести отпуск. А вот для покупок не лучший день.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня стоит некоторое время побыть наедине, чтобы продумать план действий на этот год. Благоприятное время для больших покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам придется активно работать и доказывать, что они не зря занимают свое место. А вот на дороге стоит быть внимательнее.

РАК

Ракам придется сегодня много работать. Не исключено, что вам предстоит выступить судьей в каком-то конфликте.

ЛЕВ

Львам сегодня звезды сулят успех в финансовых операциях. Но одалживать деньги сегодня все же не стоит.

ДЕВА

Девам предстоит сегодня услышать критику в свой адрес. Это заставит вас задуматься о своем поведении и сделать переоценку некоторых ценностей.

ВЕСЫ

У Весов благоприятный день для саморазвития. Сегодня вам будет все удаваться и вас даже похвалят.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды сулят любовное приключение и романтику. Вот правда, вы случайно можете обидеть кого-то из родных, правда, конфликт и обида быстро забудутся.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня будут душой компании и смогут даже решить важные дела в свою пользу.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня стоит расслабиться и уделить время семье: незапланированная прогулка или поход в кино обязательно поднимут настроение и вам, и вашим детям.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям стоит уделить внимание своим детям, которые скучают по ним. Хороший день для помощи родным, а также для благотворительности.

РЫБЫ

Рыбам не стоит сегодня врать близкому окружению. Большая вероятность конфликта.

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