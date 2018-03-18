Гороскоп на 18 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кого ждет откровенный разговор, а кому предстоит стать участником неприятной ситуации.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овны могут стать заложником неприятной ситуации. Несмотря на ваше самообладание, вы рискуете потерять контроль и сорваться. Лучший совет дня - держите эмоции под контролем.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня не стоит напрягаться. Прогулка на свежем воздухе и подвижные виды спорта смогут поднять вам настроение.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждет откровенный разговор, который даст вам определенность.

РАК

Ракам стоит подумать о своем здоровье и своем имидже. Хороший день для самый ярких экспериментов в любой области.

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ЛЕВ

Львам стоит задуматься о своих достижениях. Это подарит заряд энергии и бодрость на целый день.

ДЕВА

Девам не стоит отвлекаться на критику и пустые разговоры. Отличное время для налаживание связей с близким человеком.

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ВЕСЫ

Весам придется понять, что время не стоит на месте и вы движетесь вперед. Не сдавайтесь и все получится.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит повременить с важными решениями. Обдумайте все хорошенько, прежде чем рубить с плеча.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут расстроены сменой планов, зато у вас найдется время на себя.

КОЗЕРОГ

Козерогам не придется скучать. Вас ждет насыщенный день. Уделите внимание своему здоровью.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня заниматься работой. Посвятите время близким и обязательно навестите родственников.

РЫБЫ

Рыбам стоит активно действовать, чтобы достичь задуманного. Неожиданно вам поможет незнакомый человек.

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