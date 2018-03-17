Гороскоп на 17 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит быть скромнее, а кому нельзя занимать деньги.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Овны не смогут сегодня воплотить свой план, что испортит вам настроение. Однако приятная новость точно поднимет вам настроение.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не стоит сегодня сорить деньгами. Крайне неудачный день для шопинга.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на завтра.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не стоит сегодня одалживать деньги. Опасный период для всех операций, связанных с валютой. Лучше немного выждать.

РАК

Ракам стоит воздержаться от лести, как и от критики. Хороший день для планирования ремонта и каких-то изменений в вашем жилище.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на неделю.

ЛЕВ

Львам стоит вести себя скромнее, так как порой ваше поведение смущает ваших родных. Обратите внимание на младших членов семьи, которые нуждаются в вашем внимании.

ДЕВА

У Дев прекрасный день для всего, что связано с красотой. Приятные процедуры помогут вам расслабиться и очистить мысли от негатива.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на месяц.

ВЕСЫ

Весам стоит постараться держать себя в руках и не вступать в конфликты. В личной жизни произойдут приятные перемены, которые порадуют вас и ваше окружение.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит спешить. Сегодняшний день лучше провести расслабленно и так, как вы любите.

Читайте также на "Обозревателе" гороскоп для всех знаков зодиака на год.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, несмотря на какой-то застой в своей жизни, не должны ставить все на паузу. Действуйте активно и без промедления, и тогда удача обязательно вам улыбнется.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется с головой погрузиться в работу, зато ваш трудоголизм заметят и оценят.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит становиться участником какой-то интриги или аферы. Помните, что рано или поздно все тайное станет явным.

РЫБЫ

Рыбам стоит подстраховаться и посетить врача. В вашей проблеме без совета специалиста не обойтись.

Читайте все новости по теме "Гороскоп 2018" на Обозревателе.