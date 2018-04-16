Гороскоп на 17 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи посоветовали, как стоит провести вторник, 17 апреля.

Сегодня звезды сулят положительный день для Близнецов, Раков и Козерогов. Девам и Рыбам же стоит быть более осторожными со словами и действиями. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Во вторник Овнов ждет долгожданная поездка, о которой вы мечтали много лет. Постарайтесь провести время по максимуму с пользой, не упустив ни одной возможности. Вы сможете не только узнать много интересного, но и понять, чего на самом деле хотите от жизни.

ТЕЛЕЦ

В начале дня Тельцов ждет серьезный разговор. Несмотря на то, что он будет не самым приятным в вашей жизни, он поможет расставить все точки над "і". Ничего страшного не произойдет, если вы будете держать себя в руках. Постарайтесь сделать правильные выводы и в будущем не наступать на те же грабли.

БЛИЗНЕЦЫ

Вторник пройдет у Близнецов очень насыщенно и положительно. Вас ждут не только приятные встречи с близкими людьми, но и новые знакомства, которые в дальнейшем сыграют важную роль в вашей жизни. Не упустите важные знаки судьбы - сейчас звезды на вашей стороне и готовы помочь во всех начинаниях.

РАК

Раков ждет достойное финансовое вознаграждение. При чем придет оно откуда не ждали. Эта ситуация послужит знаком, что необходимо всегда упорно идти к своей цели, как бы трудно ни было, и какие бы преграды не встречались на пути. Лишь упорность и трудолюбие позволят вам достичь высот во многих сферах.

ЛЕВ

Сегодня Львам стоит немного успокоиться и сосредоточить энергию на действительно важных проектах. Не стоит распыляться на мелочи и тратить время на то, что не принесет никакой отдачи. Берегите свои нервы, а также постарайтесь не портить отношения с окружающими из-за банальных бытовых вопросов.

ДЕВА

Во вторник у Дев могут возникнуть проблемы со второй половинкой. Будьте осторожны со своими словами, ведь сами о том не подозревая вы можете обидеть самого близкого человека. Для того, чтобы избежать конфликтов, устройте приятный сюрприз своим родным и лишний раз напомните о своих светлых чувствах.

ВЕСЫ

Звезды сулят Весам спокойствие и размеренный рабочий ритм. Во вторник не произойдет ничего особенного, но и плохие новости вам не грозят. Можете спокойно заняться своими делами, разбирать рабочие запросы, а также провести беззаботный вечер с друзьями. Иногда именно в таких, казалось бы, пассивных днях кроется больше всего счастья.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит серьезно заняться своим здоровьем, которое в последнее время оставляет желать лучшего. Какие бы неприятные процедуры вам не пришлось перенести, лучше "отделаться легким испугом", чем со временем получить огорчающий диагноз.

СТРЕЛЕЦ

Вторник у Стрельцов выдастся не менее тяжелым, чем понедельник. Вас ждет продолжение "разборок" с окружающими, а также непонятные вам предъявления. Постарайтесь трезво оценить ситуацию и справедливо разобраться в том, кто прав, а кто виноват. Научитесь признавать свою вину, это поможет сохранить хорошие отношения с дорогими вам людьми.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждет масса приятных сюрпризов, которые помогут отвлечься от надоевшей суеты. Задумайтесь - может в жизни на самом деле все не так плохо, просто нужно изменить один из пунктов, который очень долго вас тревожит. Именно отвлеченность от проблем, которые так долго не дают вам покоя, поможет провести вторник в хорошем расположении духа.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня Водолеям лучше лишний раз не рисковать здоровьем и вести себя максимально спокойно и сдержанно. Как бы не хотелось учудить нечто эдакое - сто раз задумайтесь, стоит ли результат потраченных усилий. Помните, что никто не вернет вам ни времени, ни потраченных нервов.

РЫБЫ

Вторник будет крайне тревожным днем для Рыб. За что бы вы не взялись, все будет валиться из рук, а все слова могут восприниматься близкими в штыки. Чтобы избежать этого, постарайтесь быть мудрее и самостоятельно сглаживать все острые углы.