Гороскоп на 16 марта 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кто захочет сменить работу, а кого обвинят во лжи.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овны захотят сегодня пораньше закончить с важными делами и посвятить время себе. Такое желание не навредит вашей работе и поднимет вам настроение.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит сегодня быть предельно откровенными и честными, иначе вы рискуете быть обвиненным во лжи. Не стоит рисковать и связываться с непонятными схемами финансового обогащения.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит повременить с принятием важных решений. Отличный день для того, чтобы посвятить его родным и близким. Не лишним будет заняться спортом и посвятить время прогулке.

РАК

У Раков прекрасный момент для того, чтобы посвятить время образованию, пересмотреть свои увлечения и даже сменить работу. Если вы давно мечтали о новой профессии или о новой работе - дерзайте.

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ЛЕВ

Львам не стоит сидеть без дела и лениться. Для того, чтобы добиться высот, вы должны быть хорошо мотивированны. Ищите свой источник вдохновения, он совсем рядом.

ДЕВА

Дев обвинят в излишней щепетильности и испортят вам настроение. Но, вечер обязательно поднимет вам настроение.

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ВЕСЫ

Весам не стоит заострять внимание на неудачах и ошибках. Проанализируйте, что вы делаете не так, и идите дальше.

СКОРПИОН

Скорпионам пора задуматься о важных жизненных ценностях. Если вы никак не можете решиться на перемены в личной жизни, значит не стоит себя торопить.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня могут расслабляться, но главное - без алкоголя. Весьма важно себя сегодня контролировать, особенно это касается всего, что вы скажете сегодня вслух.

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит делать поспешных выводов. Присмотритесь к ситуации и немного потяните время. Может оказаться, что вы все неверно истолковали и зря начали паниковать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит откладывать на завтра принятие важных решений. Конфликтов стоит избегать, так как и лжи.

РЫБЫ

Рыбам стоит прислушаться к близкому человеку и сделать все так, как хочет он. Поверьте, результат вас порадует.

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