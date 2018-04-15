Гороскоп на 16 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи посоветовали, как стоит провести понедельник, 16 апреля.

Сегодня звезды обещают яркий и продуктивный день для Тельцов, Львов, Скорпионов и Козерогов. Овны и Рыбы могут быть подвержены негативному влиянию окружения. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Овнам сегодня стоит отложить все важные дела - удача не совсем на Вашей стороне. Гороскоп на понедельник для Овнов обещает разочарования: все новые идеи, которые Вы предложите, не будут оценены по-достоинству, а любое слово, сказанное сгоряча, способно наложить негативный отпечаток на репутацию. Однако, не все так плохо. В понедельник Вам стоит тщательно распланировать все дела, так как последующая неделя будет интересной и насыщенной. Овнам звезды обещают увлекательное путешествие, которое запомнится на всю жизнь и поможет отвлечься на более важные мысли.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Эгоизм и нетерпимость к инициативам, поступающим со стороны, могут осложнить взаимоотношения с коллегами или руководством. Может возникнуть необходимость реальной оценки происходящего. Сегодняшний гороскоп обещает Тельцам весьма непростой день: Вы окажетесь перед важным выбором. Также возможны недоразумения между влюбленными. Слушайте свою интуицию, и если сумеете уловить все знаки судьбы - Вас ждет достойное вознаграждение.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на сегодня предупреждает Близнецов: возможно, проблемы, на которые вы не обращали долгое время должного внимания, именно сегодня могут выйти наружу. Игнорирование сложностей свойственно всем представителям этого знака, при чем, зачастую, они делают это полностью сознательно. Запомните, судьба не терпит халатного отношения к себе. Попробуйте исправить былые ошибки и, возможно, удастся избежать непоправимых последствий.

РАК

Ракам сегодня звезды сулят начало больших перемен. Возможно, Вы развернете совместный проект, о котором ранее могли только мечтать, с важными партнерами. В понедельник все будет способствовать тому, чтобы Раки показали все свои таланты и, сделав это грамотно, они получат только высокие результаты. Для того, чтобы это случилось, стоит тщательно подготовится к любому исходу событий и не впадать в отчаяние, если что-то не получится. Если пока не удается воплотить несущественные планы - значит глобальные обязательно сбудутся в ближайшем времени.

ЛЕВ

Гороскоп на понедельник для Львов предрекает им массу эмоций: представители знака непременно окажутся в центре всеобщего внимания. Возможно, сегодня воплотятся в жизнь одни из наиболее сильных и честолюбивых желаний Львов. Понедельник станет прекрасным днем для того, чтобы наладить коммерческие связи или личные отношения. Львы могут ожидать выгодных деловых предложений или сумеют завоевать поддержку со стороны влиятельных покровителей. Обратите внимание, что сегодняшний день - отличное время для общения с представителями противоположного пола.

ДЕВА

Девам сегодня могут угрожать неожиданные неприятности, однако они не будут иметь глобального характера. Незначительные недоразумения, ссоры или недомолвки в будущем могут только положительно повлиять на отношение ближайшего окружения к Вам. Постарайтесь вести себя в любой ситуации максимально достойно и не прибегать к субъективным оценочным суждениям - тогда удастся выйти из любого конфликта максимально "чистыми".

ВЕСЫ

Представители знака Весы в понедельник столкнутся с проблемами со здоровьем. Стоит проанализировать свой образ жизни и отыскать те моменты, которые могут заметно ухудшать Ваше самочувствие. Избавьтесь от вредных привычек. Если такие мысли уже давно навещали Весов - понедельник станет оптимальным временем для начала борьбы с ними. Поверьте, в будущем Вы будете искренне благодарны сами себе за столь смелый шаг.

СКОРПИОН

Начало недели для Скорпионов обещает быть благоприятным во многих отношениях. Это может касаться творческих встреч, общения с любимыми, переговоров с руководством и даже выигрышей в лотерею. Однако, достичь этого можно, если тщательно распланировать каждый свой шаг на всю неделю. События, которые произойдут в первой половине дня, обеспечат душевную гармонию и равновесие чувств. Если все будет складываться успешно, не исключено, что Ваши действия сыграют на долгосрочную перспективу и помогут улучшить общественное и материальное положение.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предупреждает о внезапных изменениях планов, которые могут несколько "подкосить" Ваш боевой дух. Однако, стоит понимать, что все, что не делается - к лучшему. Главное, не следует торопить события. Пусть все идет своим чередом, ведь иногда судьба может сыграть злую шутку над теми, кто слишком спешит. В последнее время Вы очень редко прислушиваетесь к мнению окружающих, но они могут помочь Вам принять правильные решения в важных и беспокоящих Стрельцов вопросах. Не забывайтесь - испортить о себе мнение очень легко, а вот вернуть былое доверие - практически невозможно.

КОЗЕРОГ

В понедельник утром Козерогам стоит взять небольшую паузу: только если вы наполнены энергией, оставшаяся часть рабочего дня пройдет спокойно. Также сегодня отличный момент для продолжения планомерного движения в важном для вас направлении. Например, вы можете привнести больше гармонии в отношения, стабилизировать финансовое положение, либо же приобрести что-нибудь полезное и красивое для души и тела. Это может быть вкусная еда, поход на концерт или что-либо другое, приносящее вам удовольствие

ВОДОЛЕЙ

Сегодняшний день обещает быть пассивным и несколько тяжелым для Водолеев. Лучше всего не заниматься ничем для вас новым как на работе, так и в домашних делах. Кроме того, большое внимание нужно уделить здоровью, поскольку заболевший в этот день Водолей, будет справляться с недугом дольше обычного. Во многом нужно будет проявить силу воли, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

РЫБЫ

Рыбам стоит набраться терпения и постараться не предпринимать никаких важных решений. Если есть какая-то возможность - попробуйте оградить себя от общения с шумными компаниями, а также не посещайте вечеринки и другие массовые мероприятия. Звезды предупреждают - Ваша легкомысленность может привести к негативным последствиям: потере важных вещей, конфликтам с друзьями и знакомыми, а также ухудшению репутации. Будьте максимално осторожными.