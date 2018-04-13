Гороскоп на 14 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести субботу, 14 апреля.

Выходной окажется благоприятным для Тельцов, Раков и Львов. Остальным же стоит запастись терпением и воздержаться от желания пойти наперекор звездам. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

В первой половине дня овнам будет крайне нелегко настроиться на рабочий ритм. Суббота как бы выходной, но за прошлую неделю у вас накопилось множество дел. Помешать ими заняться могут ваши близкие, которые рассчитывают на ваше внимание. Что ж, придется выбирать, как распорядиться временем.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп буквально призывает тельцов, задумавшихся поправить свое здоровье, приступить к этому уже сегодня. Спорт, физические нагрузки, диеты, отказ от вредных привычек - все это дастся вам в эту субботу значительно легче. При этом помните о мере, существует риск переутомления. Не стоит доводить себя до истощений.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день окажется благоприятным для налаживания отношений с родными и близкими вам людьми. Вспомните недавние конфликты, недопонимания. Нужные слова найдутся сами.

РАК

Если вы задумывались о том, чтобы провести день на природе или отправиться в поездку, суббота - самое время. Сегодняшние приключения принесут не только удовольствие, но и необходимый моральный отдых. Смело бросайте рутинные планы и найдите способ провести день в нестандартной для вас обстановке.

ЛЕВ

День обещает быть весьма удачным, однако при одном значимом сегодня условии. Несмотря на то, что впереди выходной, постарайтесь провести его с расписанием - продумайте занятия на сегодня, их цели и необходимое время. Время, потраченное впустую, будет куда больше отдалять вас от желаемого результата.

ДЕВА

Не стоит сегодня концентрировать все внимание на мелких неудачах, которые продолжают преследовать вас вот уже не первый день. Смело возьмитесь за новые дела, отвлекитесь от забот и способы решения неувязок найдутся сами по себе.

ВЕСЫ

Вспомните, как давно вы звонили родителям, родным? Заглядывали к ним в гости? Их молчание отнюдь не говорит о безразличии. Вероятнее всего, они боятся оторвать вас от важных дел, но при этом очень нуждаются во внимании. Найдите время повидаться с родственниками или осчастливить их простым телефонным звонком.

СКОРПИОН

Львиную долю сегодняшнего выходного могут отобрать ваши партнеры или коллеги по работе. Отовсюду на вас будут сыпаться предложения и просьбы помочь с непредвиденными задачами, однако все эти дела потребуют от вас максимальной концентрации, внимания и стратегического подхода. В противном случае попытка помочь может превратиться в медвежью услугу, а принятые предложения станут рискованными авантюрами.

СТРЕЛЕЦ

Избегайте сегодня принятия сложных решений, куда более правильным и результативным окажется простой путь, обход окольными дорожками. Представшие сегодня перед вами задачи далеко не так замысловаты и сложны, как это могло показаться ранее.

КОЗЕРОГ

Откажитесь сегодня от привычной упертости, стоит пойти на уступки и придержать гордыню. Будьте в эту субботу уступчивее, мягче. Проявленные эмоции и настроение непременно вернутся сторицей.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь сегодня закрыть все спланированные дела, не откладывайте на еще один выходной. В обратном случае вы рискуете обрести новые заботы, которые не учли.

РЫБЫ

Нуждаясь в помощи и совете, не отказывайтесь сегодня принимать их от случайных встречных. Вам покажется это нелепым, но именно они укажут вам верный путь, который приведет к решению проблем и накопившихся дел.