Гороскоп на 13 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи посоветовали, как стоит провести пятницу, 13 апреля.

Этот день будет очень насыщенным у Овнов, Тельцов, Львов, Скорпионов и Козерогов. Стрельцам и Водолеям же нужно быть более осторожными. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

Vedmochka.net

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ОВЕН

Пятница будет многообещающей для Овнов в самых разных аспектах. Вы наконец-то сможете поставить все точки над "і" в рабочих вопросах и полноценно заняться личными делами. Обратите особое внимание на то, что вас уже давно тревожит - возможно, вы не совершили какой-то важный поступок или остались перед кем-то в долгу. Звезды дают вам прекрасную возможность изменить собственное будущее к лучшему уже сегодня.

ТЕЛЕЦ

Тельцы получат долгожданное финансовое вознаграждение за свой упорный труд. Несмотря на то, что такой сюрприз поднимет вам настроение, не стоит возлагать на него слишком больших надежд. Если вы будете неправильно распоряжаться деньгами, очень скоро можете попасть в финансовую яму. А вот в личной жизни все будет как никогда хорошо - наслаждайтесь каждой минутой, проведенной с любимым человеком. Все мелкие конфликты останутся в прошлом.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что впереди - выходные, Близнецам стоит незамедлительно позаботиться о своем здоровье. Какими бы ни были соблазны, не стоит рисковать собственным организмом. Тем представителям знака, которые страдают от хронических болезней, в пятницу стоит посоветоваться с врачом по поводу лечения. Впрочем, и остальным не стоит пренебрегать советом звезд - даже абсолютно здорового человека может подкосить неожиданная болячка.

РАК

Раков ожидает незапланированная, но приятная поездка, поэтому постарайтесь заранее не планировать ничего грандиозного на пятницу. Короткое путешествие поможет вам переосмыслить собственную жизнь и разобраться в происходящем. Главное - не переборщите с самокопанием, иначе загоните себя в тупик. Постарайтесь отдохнуть физически, но начертить план действий на ближайшее будущее.

ЛЕВ

Пятница пройдет у Львов под знаком возмездия - все их обидчики получат справедливое наказание. Сами Львы, в свою очередь, будут вознаграждены за долгие мучения. Кроме того, их ждет долгожданный вечер в родном, но позабытом месте. Для того, чтобы не отпугнуть благосклонность звезд, не стоит делать резких движений. Постарайтесь расслабиться и получать удовольствие от происходящего, не проявляя излишних эмоций.

ДЕВА

Дев ожидает возможность получить то, чего им так не хватает - спокойствие и уравновешенность. В пятницу все рабочие моменты безболезненно сгладятся, позволив провести день максимально расслабленно. Позаботьтесь о своем здоровье и постарайтесь уделять больше времени себе и своим близким, а не исполнению странных прихотей начальства.

ВЕСЫ

Сегодня Весы будут стоять перед сложным выбором - веселая встреча с друзьями или романтический ужин с любимым человеком. Для того, чтобы никого не обидеть, решайте сердцем. Оно подскажет, кто именно сейчас больше нуждается в вашем тепле и поддержке. К тому же, можно попробовать убить одним выстрелом двух зайцев и совместить эти встречи. Главное - не нарываться на конфликты ни с одной из сторон.

СКОРПИОН

В пятницу звезды будут благосклонны к Скорпионам и помогут им во всех начинаниях. Не бойтесь заговорить с начальством об идеях новых проектов или предложить друзьям безбашенную поездку. К тому же, вас перестанут беспокоить проблемы со здоровьем, что значительной мерой повлияет на ваше настроение на протяжении всего дня и грядущих выходных.

СТРЕЛЕЦ

В пятницу Стрельцам следует быть очень и очень осторожными. Впереди их ждет черная полоса. Возможно, это будет самое страшное их испытание в жизни. Мало кому по силам такое преодолеть. Проблемы с деньгами, на работе, конфликты с близкими людьми - это ерунда по сравнению с тем, что ждет людей, рожденных под этим знаком. Стрельцам кажется, что они мечут бисер перед свиньями, но, если присмотреться, ситуация абсолютно обратная. Крепитесь и мужайтесь. Сила духа вам пригодится.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждет долгожданный отдых от раздражающих дел и рабочей суеты. Постарайтесь провести время с близкими, забыв о всех неприятностях. Побороть все неприятности вам помогут чувство юмора, надежная поддержка и, конечно же, вера в собственные силы. В ближайшем времени черная полоса закончится, уступив место радостным событиям. Запаситесь терпением и вы обязательно получите достойное вознаграждение за все свои страдания.

ВОДОЛЕЙ

Пятница принесет Водолеям приятное общение с людьми, которых они очень давно не видели. Возможно, вы сами не подозревали, как вам не хватало некогда близких и родных. Постарайтесь возобновить контакты и по возможности не теряйте их с теми, кто вам дорог. Даже если вам кажется, что вы прекрасно обходитесь без поддержки, на самом деле это совершенно не так и жизнь может играть более яркими красками.

РЫБЫ

Сегодня Рыбы смогут получить неожиданное наслаждение от одиночества. Организуйте так называемый день для себя. Займитесь здоровьем, внешностью, в конце концов, почитайте книгу, на которую постоянно не было времени. Хорошие отношения с самим собой помогут вам наладить коммуникацию с окружающими, а также получить повышение на работе.