Гороскоп на 12 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи посоветовали, как стоит провести четверг, 12 апреля.

Этот день сулит прекрасные перспективы для таких знаков, как Телец и Рыбы. Скорпионы и Львы будут наслаждаться везением во всех начинаниях, а Близнецам стоит уделить время близким. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Овнам гороскоп на сегодня обещает яркий и насыщенный день: представителей знака ждет настоящий творческий успех. Все Ваши идеи будут высоко оценены окружающими, а любые инициативы по достоинству оценит руководство. Попытайтесь в четверг максимально точно формировать свои требования или пожелания и вскоре Вы сможете воплотить в жизнь даже самые грандиозные планы.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов четверг может "подкинуть" несколько испытаний, которые на первый взгляд могут показаться непосильной ношей. Однако, собрав волю в кулак и сконцентрировавшись на поставленных задачах, Вы сможете достичь небывалых высот. Главное, четко понять, каких целей Вы хотите достичь в ближайшем будущем и, возможно, именно сегодня звезды укажут на верный путь.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодняшний гороскоп для знака Близнецы говорит о следующем: не гонитесь за призрачными перспективами, а вместо этого сосредоточтесь над тем, что лежит на поверхности. Особое внимание стоит уделить общению с близкими людьми: родственниками и друзьями. Вероятно, они могут испытывать недостаток Вашего внимания, что может вызвать недопонимания и ссоры. Остерегайтесь провокаций со стороны окружения - сдержанность поможет избежать конфликтов.

РАК

Представители этого знака могут столкнуться сегодня со стеной непонимания и упреками со стороны коллег. Однако, постарайтесь не обращать внимания на возможные "нападки" - Вас просто пытаются вывести из равновесия и использовать эмоциональную нестабильность в собственных целях. Доверяйте своей интуиции и если она подсказывает, что в какой-то ситуации стоит промолчать, а где-то лучше уйти в тень - непременно сделайте это. Ваш звездный час не за горами, однако нужно немного потерпеть.

ЛЕВ

Львам гороскоп на четверг обещает внезапный успех на работе или в личной жизни. Вы наконец-то сможете поймать свою удачу за хвост и сполна насладиться плодами от ранее проделанной тяжелой работы. Постепенно уйдет тревога и исчезнут переживания, которые уже давно преследовали представителей знака. Сегодня может произойти важное событие, которое изменит ритм Вашей жизни на ближайшее будущее, и Вы от этого только выиграете.

ДЕВА

Представители знака Дева в четверг могут получить неожиданный удар от людей, которых они ранее считали очень дорогими. Однако, не спешите расстраиваться и впадать в отчаяние: звезды таким образом помогают Вам отсеять тех, кто мог бы более серьезно подставить в будущем. Помните, все, что не делается - к лучшему, поэтому позвольте событиям идти своим чередом и не пытайтесь плыть против течения. Постарайтесь сегодня сохранять максимальное спокойствие.

ВЕСЫ

Гороскоп для Весов на сегодня довольно разнообразный: с одной стороны звезды пророчат внезапные подарки, которые Вы получите от, казалось бы, незначимых в Вашей жизни людей. С другой стороны астрологи предупреждают о возможных конфликтах, которые могут возникнуть из-за Вашего высокомерия. Постарайтесь не проявлять излишней напористости, а также не хвастайтесь перед сомнительным окружением.

СКОРПИОН

Скорпионов сегодня ждет неожиданный успех в той сфере деятельности, о которой они думают меньше всего. Это позволит сделать правильные выводы и определить для себя важные цели на будущее. Стоит доверять своим предчувствиям: в четверг интуиция Вас не подведет и в итоге представители знака смогут заполучить то, чего так давно желали. Также сегодня Вы можете смело рисковать - везение определенно на стороне Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит задуматься о здоровье. В четверг звезды пророчат им вероятные стрессы, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия. Постарайтесь сегодня не перенапрягаться и уделить время отдыху. Работа и повседневные бытовые заботы должны отойти на второй план, а вот приятное общение или время, проведенное за любимым занятием, помогут сохранить равновесие.

КОЗЕРОГ

Козероги в последнее время испытывают перманентное напряжение и раздражение, но именно сегодня ситуация может кардинально измениться. Череда неприятных событий наконец-то прервется, а вместо этого к Вам придет чувство спокойствия и умиротворения. Возможно, на это повлияют Ваши друзья или родные. Не стоит обращать внимание на малозначимые события - они не будут иметь никакого влияния на течение Вашей жизни в дальнейшем. Попробуйте расслабиться и сосредоточиться на том, что приносит Козерогам наибольшее удовольствие.

ВОДОЛЕЙ

Астрологи настоятельно советуют перестать много думать о других людях и наконец подумать о собственных интересах. Самопожертвование в данное время не принесет ничего хорошего в Вашу жизнь, а вот отсутствие ожидаемой благодарности от окружающих может сильно подорвать боевой дух Водолеев. Уделите время самим себе: отдохните, побудьте в тишине и никуда не спешите. Поверьте, спустя короткое время Вы поймете, насколько правильным был этот выбор.

РЫБЫ

Представители этого знака зодиака сегодня проведут спокойный й размеренный день. В Вашей жизни часто происходят яркие события, которые могут иногда и утомлять. Пришло время немного уменьшить скорость и попросту насладиться тишиной и спокойствием. Это благоприятно отразится и на здоровье Рыб, и на их отношениях с окружающими.