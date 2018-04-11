Гороскоп на 11 апреля 2018: как провести этот день

Астрологи рассказали, как стоит провести среду, 11 апреля.

Среда будет удачной для Овнов, Тельцов и Скорпионов. Остальным необходимо запастись терпением и избегать конфликтных ситуаций. "Обозреватель" предлагает узнать, что ждет представителей разных знаков зодиака уже сегодня.

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ОВЕН

Среда окажется благополучной для Овнов - они смогут достичь того, чего так долго добивались. Главное - не упустить подходящий момент и вовремя совершить решающий шаг. Кроме того, вас ждет приятная встреча, которая в скором времени повлияет на судьбу.

ТЕЛЕЦ

Тельцам нужно проявить больше настойчивости в достижении своих целей. Вы на верном пути, но если проявите чуть больше решимости, то наконец-то добьетесь желаемого. Не отталкивайте от себя близких вам людей. Вместе вы способны на многое, а мелкие обиды не стоят того, чтобы на них зацикливаться.

БЛИЗНЕЦЫ

В среду Близнецам стоит запасаться терпением - их ждут серьезные разговоры в разноплановых сферах, которые в последствии будут иметь серьезное влияние как на карьеру, так и на личные отношения. Хорошо подумайте перед тем, как вступать в спор или взваливать на себя непосильные обязанности.

РАК

День у Раков может пройти вполне великолепно, если бы не одно "но" - ваша эмоциональность. Если вы немножко "придержите лошадей", то все сложится как нельзя лучше. Но стоит лишь немного перебрать с грубостью, и звезды отвернутся от вас.

ЛЕВ

Львам не следует бояться быть щедрее. Проявите немного снисхождения к окружающим вас людям и ваша жизнь станет гораздо веселее, легче и непринужденнее. Кроме того, следует позаботиться о своем здоровье - постоянные стрессы явно не на пользу вашему организму. Дайте ему полноценно отдохнуть.

ДЕВА

Среда готовит вам немало сюрпризов - интересные встречи, новые полезные знакомства и неожиданные предложения. Если выбрать правильную тактику общения, все вышеупомянутые пункты сыграют важную роль в вашей карьере. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как принимать решения.

ВЕСЫ

Этот день пройдет у Весов под знаком романтики. Вас ждут приятные моменты с близким человеком, общения с которым вам так не хватало в последнее время. Не забывайте, что отношения - это тяжелый труд, поэтому стоит уделять больше времени тем, кто вам небезразличен.

СКОРПИОН

Несмотря на огромное количество дел и забот, найдите время заняться своим здоровьем. Не стоит запускать даже банальную простуду, так как вы можете недооценивать масштабы угрозы для своего организма. Лучше выделить день и отлежаться с горячими чаями, чем потом неделями "сидеть" на антибиотиках.

СТРЕЛЕЦ

В среду звезды благосклонны ко всем начинаниям Стрельцов. Однако не теряйте голову - лишь тщательно продуманные проекты смогут иметь шанс не только на реализацию, но и на процветание. Не бойтесь своих самых смелых желаний, однако оформите их в реалистические рамки.

КОЗЕРОГ

Предыдущие недели изрядно вымотали Козерогов во всех планах, однако они получат столь долгожданное вознаграждение. Неважно, будет оно выражаться в финансовом эквиваленте, или проявится в эмоциональном плане - вы получите очень важную и нужную поддержку.

ВОДОЛЕЙ

К среде дела Водолея наладятся, однако не стоит зазнаваться по этому поводу. Не спешите делиться своим счастьем со всеми окружающими - не стоит забывать о том, что людям свойственна зависть, которая явно не сыграет вам на руку.

РЫБЫ

Рыб ждет достаточно напряженный день, поэтому не стоит делать лишних движений. Постарайтесь вести себя тихо, как настоящие рыбы. Необдуманные слова и поступки не сыграют вам на руку.