Гороскоп на 1 января 2017: как провести этот день

Астрологи поведали, кому сегодня стоит быть осторожным. а кому звезды сулят любовное приключение.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овны сегодня будут популярны и востребованы. Не забывайте в праздничной суете о своем здоровье.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит позаботиться о своей второй половинке. Возможно, что сегодня вы получите ответы на свои вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит вести себя более сдержанно. Стоит быть внимательнее на дорогах и осторожнее с огнем.

РАК

Раки будут в восторге от сегодняшнего дня, ведь кто-то очень важный для вас сделает огромный шаг на встречу к вам.

ЛЕВ

Львы сегодня захотят покоя и релакса, но вот прогулку на свежем воздухе никто не отменял. В ваших силах придумать что-то интересное для вашей семьи.

ДЕВА

Звезды сулят Девам романтическое приключение и какие-то захватывающие события в личной жизни.

ВЕСЫ

У Весов сегодня продуктивный день: вы много успеете и сможете помочь близкому человек в важном деле.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Поездки и путешествия принесут удачу.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит угомониться и провести хоть один день наедине с собой.

КОЗЕРОГ

Козерогам стоит поспешить, чтобы успеть поучаствовать в каком-то важном деле.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям придется сегодня слегка напрячься, а вот во второй половине дня вы сможете посвятить несколько часов исключительно себе.

РЫБЫ

Рыбам стоит отдохнуть, но не забывайте о правильном питании и прогулках.

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