Гороскоп на 1 феварля 2018: как провести этот день

Астрологи поведали, как себя надо вести: кому стоит задуматься о свадьбе, а кто захочет сменить работу.

Итак, далее на "Обозревателе" свежий гороскоп.

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ОВЕН

Овнов сегодня лучше не трогать. Вы как никогда конфликтны и готовы в любой момент напасть. Вечер лучше провести дома, желательно за успокаивающим занятием.

ТЕЛЕЦ

Тельцам захочется кардинально изменить свою жизнь, но не все в ваших руках. Стоит иногда повременить, чтобы получить что-то более хорошее.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам пора подумать и о личной жизни. Ваша вторая половинка давно ждет от вас важного предложения.

РАК

Ракам стоит подумать о быте: доделать все, что связано с ремонтом и завершить покупки для дома.

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ЛЕВ

Львам предоставится прекрасная возможность поменять не только работу, но и специальность. Вы давно ждали такого шанса, поэтому действуйте!

ДЕВА

Девам не стоит сегодня говорить вслух все, что думаете. Критика может ранить кого-то из вашего окружения и вы уже не сможете вернуть приверженность.

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ВЕСЫ

Весам сегодня стоит рассчитывать лишь на себя. Возможно, вас подведет кто-то из близких и вы даже затаите обиду.

СКОРПИОН

Скорпионам придется усердно потрудиться, чтобы добиться желаемого. Вечер лучше посвятить уходу за собой.

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцам предстоит пересмотреть свой рацион и отношение к спорту, иначе вашему здоровью грозит опасность.

КОЗЕРОГ

Козерогам не стоит сегодня кричать и создавать конфликтные ситуации. Вечер лучше посвятить саморазвитию.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды сулят успех в финансовой сфере, а вот с азартными играми может и не повезти.

РЫБЫ

Рыбам не стоит сегодня делать сомнительных предложений и брать в долг.

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