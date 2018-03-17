Заработала миллион: самая дорогая проститутка в США рассказала о работе

Американка Алиса Литтл стала самой высокооплачиваемой проституткой в США.

20-летняя Алиса рассказала, что для нее работа в секс-индустрии — это "лучшее, что было в жизни". За два года она заработала своими услугами более миллиона долларов, пишет издание The Sun.

Валютная путана также поделилась подробностями своей повседневной жизни. По словам Литтл, она не только много зарабатывает, при этом не перетруждаясь, ей также приходится много тратить на себя.

Алиса Литтл The Sun

Так, на "рабочий реквизит", а именно презервативы, гели для смазки и прочее, она тратит более 2500 долларов в год. Помимо этого ей Алисе необходимо выкладывать деньги за маникюр и постоянные занятия в тренажерном зале. Каждый день для того, чтобы подготовиться к "работе", ей приходится вставать в семь утра.

Среди клиентов, которые обслуживает Литтл, много состоятельных мужчин, однако, она принимает иногда и студентов, семейные пары, девственниц, одиноких женщин, разведенных мужчин и вдовцов.

"Вы можете подумать, что моя работа связана только с сексом, но в действительности я продаю прежде всего близость", -отметила Алиса, добавив, что также для работы необходимо иметь навыки психолога.

Алиса Литтл The Sun

В свободное время девушка старается получать новые знания по психологии, социологии и различным аспектам сексуальности через книги и онлайн-лекции.

Алиса рассказала, что мечтает, чтобы проституция была узаконена во всех американских штатах и в ее родной Ирландии, которую она покинула в пятилетнем возрасте. По словам девушки, семья полностью поддерживает ее выбор профессии. Родные знают, что ее работа законна и безопасна.

Как сообщал "Обозреватель", в Германии убили 65-летнюю БДСМ-проститутку, которая работала под именем Анжелика. Инцидент произошел во время ролевых игр с клиентом.