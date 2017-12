"Я иммигрантка из России": пышногрудая крымчанка шокировала сеть нелепым видео к Рождеству

Уроженка Феодосии, пышногрудая модель Ирина Иванова, прославившаяся в США благодаря съемкам в клипе поп-певца Джастина Бибера, опубликовала в сети своеобразное поздравление к празднику Рождества.

На личной странице в Instagram, где за жизнью Ивановой следят более 3 миллионов подписчиков, модель разместила ролик, на котором попыталась перепеть знаменитую рождественскую песню "Jingle Bells".

Ирина Иванова Фото: Instagram

Демонстрируя объемный бюст, Иванова пропела первую строчку композиции, а вторую заменила словами "I’m the russian immigrant and I don’t know the rest, hey!", что можно перевести как "я иммигрантка из России и не знаю, что поется дальше".

"Я все еще учу английский. Веселого Рождества", - коротко прокомментировала ролик Иванова.

Менее чем за сутки видео собрало более 200 000 просмотров. Привыкшая к подобным постам аудитория дискутирует вокруг пышных форм модели, называя ее грудь "рождественскими колокольчиками".

Наряду с этим нашлись и те, кто посчитал видео "странным".

"Странное видео к Рожеству, откровенно говоря", - отметили в сети

Welcome to the CANDYSHOP 🍭 Публикация от Iryna (@playmateiryna) Сен 5, 2017 at 8:32 PDT

Насколько известно, в возрасте 16 лет Ирина Иванова переехала из Крыма в США, где стала изучать экономику. В Аризоне Иванова закончила местный университет, получив степень магистра экономического управления.

На досуге девушка увлеклась откровенными съемками, которые со временем привели ее в особняк Хью Хефнера, основателя знаменитого мужского глянца Playboy.

