В скандальном фотопроекте показали любителей БДСМ в реальной жизни. Неожиданные снимки

Один из крупнейших в мире секс-шопов Crave показал, как выглядят в обычной жизни любители БДСМ. Героями фото стали посетители БДСМ-фестиваля, который ежегодно проходит в Сан-Франциско (США).

Об этом пишет Medialeaks.

Авторы провокационного фотопроекта снимали людей сперва в фетиш-нарядах, а потом в той одежде, в которой они ходят каждый день. После этого фотографии поставили рядом, чтобы был заметен контраст.

Как выглядят любители БДСМ в повседневной жизни Medialeaks

По словам одного из авторов снимков и соучредителя секс-шопа, этой фотосессией они показали многообразие сексуальных увлечений людей и что это является нормальным.

Одна из участниц фотопроекта по имени Камила рассказала, что и в фестивале, и в акции секс-шопа она принимает участие из-за того, что можно побеседовать о своих сексуальных предпочтениях, ведь многих людей подобные разговоры смущают. По её словам, это приводит к дезинформации о БДСМ-культуре.

Как выглядят любители БДСМ в повседневной жизни Medialeaks

Как выглядят любители БДСМ в повседневной жизни Medialeaks

Как выглядят любители БДСМ в повседневной жизни Medialeaks

Девушка также заявила, что из-за стеснительности или предвзятости люди боятся изучать свои сексуальные желания, поэтому не получают никакого удовольствия.

Несмотря на довольно благую цель, над авторами фотопроекта нависла угроза нападок в интернете.

Как выглядят любители БДСМ в повседневной жизни Medialeaks

Как выглядят любители БДСМ в повседневной жизни Medialeaks

Как выглядят любители БДСМ в повседневной жизни Medialeaks

Как сообщал "Обозреватель", ранее американская художница Дани Лесснау поразила мир фотографиями своих любовников, сделанными при помощи камеры, установленной в вагине.