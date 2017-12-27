Увольнение Деевой: топ самых откровенных фото чиновницы

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Эта новость всколыхнула интернет и привлекла внимание украинцев к откровенным фото чиновницы, которые появились в сети еще год назад.

"Обозреватель" представляет вашему вниманию самые откровенные фото скандальной замглавы МВД Анастасии Деевой.

Фото Деевой опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Минаков.

Позже девушка заявила, что все фотографии - фейк, и они нанесли огромный вред не только ее репутации, но и здоровью ее родных и близких.

Минаков назвал ответ Деевой "наглым враньем". По его словам, все снимки подлинные, и это подтверждает журналистское расследование. Кроме того, опубликованные фото не личные, а публичные, так как были размещены в открытом доступе на сайтах фотографов.

Фото: Facebook

Как сообщал "Обозреватель", скандальная Деева получила больше зарплаты, чем Аваков.