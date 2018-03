Скандальная модель из Крыма выложила голое фото

Скандальная уроженка Феодосии, пышногрудая модель Ирина Иванова, которая проживает в США и публикует в сети откровенные фото, выложила в Instagram очередной горячий снимком, на котором изображена едва ли не полностью обнаженной.

"In case you forgot, I look better naked", - прокомментировала снимок модель, что можно перевести как "Если вы забыли, что я куда лучше выгляжу голой".

Всего за 30 минут снимок модели собрал более 10 тыс. лайков. Под снимком собрались комментарии мужчин, оценивающих пышные формы Ивановой.

Однако хвалебные комментарии можно встретить не под каждым постом модели. Крымчанка, прославившаяся в США благодаря съемкам в клипе поп-певца Джастина Бибера, время от времени утверждает, что она россиянка, а при этом публикует весьма неоднозначные фото с символикой СССР, за что оказывается под шквалом критики.

