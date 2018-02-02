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Скандал вокруг клипа российских курсантов: героям секс-видео придумали наказание

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Скандал в России, связанный с ульяновскими курсантами, которые ранее сняли провокационный БДСМ-клип на хит итальянского диджея Benny Benassi "Satisfaction", фактически завершен. Молодых людей, как и призывал губернатор Ульяновской области, решили не отчислять из учебного заведения.

Об этом передает РИА "Новости".

Руководство Ульяновского института гражданской авиации выбрало оптимальные, по их мнению, меры наказания, которые будут приняты в отношении курсантов, снявших провокационную видео-пародию. В вузе решили ограничиться выговором студентам.

"Курсанты нарушили требования Устава учебного заведения, в соответствии с чем приводит им объявлен выговор. Также мы провели разъяснительную работу со всеми героями ролика и их родителями", - прокомментировали ситуацию представители учебного заведения.

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Кадр из скандального видео

dailystorm

Помимо этого, в институте заверили, что после инцидента с видео все участники скандального видео продолжат учёбу, никакого давления со стороны преподавательского состава оказано не будет.

Как сообщал "Обозреватель", в России бурно отреагировали на скандал, связанный с провокационным роликом. В сети запустили секс-флешмоб в поддержку оскандалившихся курсантов.

Место
РоссияУльяновск
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