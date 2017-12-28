Появилась важная информация о сенсационных мемуарах Матильды Ксешинской

Мемуары балерины Матильды Ксешинской, в которых сказано, что она была беременна от Николая II, являются подлинными.

Эту информацию подтвердила директор Госархива Лариса Роговая, передает "Говорит Москва".

"Сотрудник газеты "Московский комсомолец" А. Добровольский действительно работал с документами фонда № 10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М.Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачёркнутый фрагмент воспоминаний, приведённый журналистом в своей статье. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является", - сказала она.

Напомним, так выглядит фрагмент о беременности:

"Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась.Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела"

Фото: Московский комсомолец

Как сообщал "Обозреватель", перед премьерой фильма "Матильда" об отношениях балерины и Цесаревича в России разразился настоящий скандал. Депутат признанной нелегитимной в Украине Государственной думы России, экс-"прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ экспертное заключение относительно фильма "Матильда", в котором автор обвиняется в оскорблении чувств верующих.