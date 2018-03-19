Переплюнула Кардашьян: британка поразила чрезмерным увеличением ягодиц

Британская модель и интернет-звезда Мария Стар Делгайдис (Marie Star Delguidice), которая проживает в Бирмингеме, увеличила ягодицы и почти достигла параметров знаменитой светской львицы Ким Кардашьян. Из-за чрезмерного увеличения "пятой точки" женщина не может сидеть (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Стар является ярой поклонницей пластических операций. Девушка уже много раз ложилась под нож хирурга, и почти всегда оставалась довольна результатом. Последняя операция, на которую решилась Делгайдис чтобы стать похожей на своего кумира Ким Кардашьян помогла практически "переплюнуть" параметры актрисы, однако теперь Мария испытывает жуткий дискомфорт. Об этом сообщает The Sun.

Как оказалось, женщина выбрала слишком большие импланты для ягодиц, и теперь испытывает трудности при ходьбе, а также совершенно не может сидеть. Во время съемок одного из британских ток-шоу Стар Делгайдис призналась, что намерена избавиться от имплантов и вернуть прежнюю форму.

Кадр из ток-шоу с участием Стар Делгайдис YouTube

Известно, что Делгайдис операцию сделала относительно недавно, в декабре 2017 года, но из-за неудобств, которые ей приносят импланты, она будет вынуждена лечь под нож хирурга уже в ближайшее время.

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