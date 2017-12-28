"Можно потрогать?" Одесская Барби взбудоражила соцсеть голыми селфи

Украинка Валерия Лукьянова, бьюти-блогер, прославившаяся в сети как "одесская Барби", вызвала ажиотаж в соцсети новыми пикантными селфи, на которых продемонстрировала упругую грудь и спортивное тело.
Соответствующие снимки девушка традиционно публикует на личной странице в Instagram.
"У спортивных людей есть одна фишка - если не напрягать тело, так кажется, что мы вполне миниатюрные и худенькие. Но если встать и напрячься, то совершенно другая картина" - поделилась она размышлениями под одним из снимков.
Своим подписчикам Лукьянова признается, что чувствует себя "эльфийкой".
Снимки девушки собрали в соцсети тысячи лайков. Поклонники внешности Лукьяновой восхищаются ее достижениями.
💙🙏 Надо фильтровать свое общение. И стараться допускать туда людей - лишь по вашему уровню развития. Даже в интернете. Вот знаете - энергия это такая вещь, что не важно в реале вы общаетесь или по интернету. Расстояний то не существует и вы общаетесь с энергетикой человека напрямую в здесь и сейчас! Для меня лично очень важна чистота моего пространства и потоков энергий. Чтобы окружали только благостные, светлые, легкие , приятные и позитивные энергии... Это так прекрасно , когда вокруг тебя позитивные и светлые люди, которые настроены на дружество и гармонию. И знаете в моем реале всегда мало было таких вот кто пытался испортить атмосферу, и тем более уж - открыто. Это всегда делалось с большой осторожностью и завуалированностью. Но не смотря на это в одно время мне пришлось действовать жестко и обрубить раз и навсегда. И с тех пор я ни разу даже не пожалела. Когда ты ценишь свое пространство и свой уровень, то речи нет о жалости от расторжения общения с теми, кто твоему уровню не просто не соответствует, а еще и всеми силами пытается тянуть тебя вниз! Ну а про интернет я вообще молчу. Не бывает ни дня, чтобы я не забанила по крайней мере 20 человек тут и в инстаграме. Я всегда действую решительно и если вижу хамское отношение или сарказм, мне ровно 3 секунды добавить в бан. Особенно это касается лички, туда пишут много странных людей с откровенным хамством или сразу с матами) И я каждый раз очень довольно добавляю их в бан. Словно делаю уборочку в своем микрокосме, хотя по сути- так и есть! Люблю делать уборку! Чтобы у меня все блестело, благоухало и сияло чистотой! Меня часто спрашивают, как сделать так, чтобы в окружении были только чистые и светлые, понимающие люди. Отвечу вам цитатой Омара Хайяма- "Пока вы не освободите свой шкаф от старого хлама, вы не сможете туда положить новые вещи." Не бойтесь удалять из своей жизни людей деградирующего типа , биороборов и зомби... Поверьте- это лучшее, что вы можете сделать! Окружайте себя только ЖИВЫМИ, зрячими! ОМ!!! #общение #дух #эзотерика #esoteric #alien #blogger #sexy #epica #sexy #hot #sèxy #model #cute #indigo #rich #bruja
"Просто восхитительная фигура", "Правда, как с картинки", - отметили фолловеры блогера.
Некоторые же пользователи соцсети уверены, что девушка прибегает к использованию графических редакторов.
У спортивных людей есть одна фишка - если не напрягать тело , так кажется что мы вполне миниатюрные и худенькие))) Но если встать и напрячься то совершенно другая картина)))) Только тогда можно оценить труды работы в спортзале))) Моя мама всегда пугается моего тела когда я напрягаю его на фото или видео))) Она когда видит меня расслабленная в Реале , сразу же успокаивается))))) Кстати напоминаю что могу составить индивидуальную программу похудении питание + тренировки! Можете заказать через Директ это платно 💚🧝♀️👍❤️🙏💙💓🙌🏻👽 #похудение #стройность #похудеть #фитнес #спорт #bööbs #bodybuilding #bodybuilderlifestyle #sport #fit #fitnes #sexy #selfiesunday #sëxचतtâçkğõटट #selfie #hot #höt #angel #muscles #model #fitnessgirl #fitnessbody
"Класс, вот это формы", "Можно потрогать?" - добавили под снимками.
Как сообщал "Обозреватель", одесская Барби раскрыла секрет своей тонкой талии.