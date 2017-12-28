"Можно потрогать?" Одесская Барби взбудоражила соцсеть голыми селфи

Украинка Валерия Лукьянова, бьюти-блогер, прославившаяся в сети как "одесская Барби", вызвала ажиотаж в соцсети новыми пикантными селфи, на которых продемонстрировала упругую грудь и спортивное тело.

Соответствующие снимки девушка традиционно публикует на личной странице в Instagram.

"У спортивных людей есть одна фишка - если не напрягать тело, так кажется, что мы вполне миниатюрные и худенькие. Но если встать и напрячься, то совершенно другая картина" - поделилась она размышлениями под одним из снимков.

Своим подписчикам Лукьянова признается, что чувствует себя "эльфийкой".

Снимки девушки собрали в соцсети тысячи лайков. Поклонники внешности Лукьяновой восхищаются ее достижениями.

"Просто восхитительная фигура", "Правда, как с картинки", - отметили фолловеры блогера.

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Некоторые же пользователи соцсети уверены, что девушка прибегает к использованию графических редакторов.

"Класс, вот это формы", "Можно потрогать?" - добавили под снимками.

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